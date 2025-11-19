Secciones
Opinión

Educar desde el arte: una oportunidad que no podemos dejar pasar

Chile tiene talento, sensibilidad y una comunidad artística dispuesta a aportar, pero la educación artística sigue dependiendo más del entusiasmo de algunos profesores o gestores que de una estructura sólida del Estado.

Foto del Columnista Alejandra Valdés
Alejandra Valdés

Hace un año, Chile dio un paso importante al presentar la Política Nacional de Educación Artística 2024–2029. Fue una señal esperanzadora: por fin un documento oficial reconocía que el arte no es un adorno en la educación, sino una herramienta esencial para formar personas creativas, empáticas y participativas.

A un año de su lanzamiento, vale la pena preguntarse cuánto hemos avanzado. Porque aunque la política existe, y eso ya es un mérito, su implementación aún está en una etapa incipiente. Se han realizado jornadas de difusión, mesas regionales y encuentros con agentes culturales, pero todavía falta que esas conversaciones se traduzcan en acciones concretas dentro de las aulas, en programas estables de formación docente y en presupuestos que aseguren continuidad.

Chile tiene talento, sensibilidad y una comunidad artística dispuesta a aportar, pero la educación artística sigue dependiendo más del entusiasmo de algunos profesores o gestores que de una estructura sólida del Estado. No es suficiente contar con documentos oficiales; necesitamos mecanismos claros, financiamiento sostenido y coordinación entre ministerios, municipios, comunidades educativas y actores también privados.

Esta política abre una oportunidad única para reconectar cultura y educación, dos mundos que en algún momento se separaron en nuestro país. Es hora de que la sensibilidad artística tenga el mismo valor que la competencia técnica. El arte enseña a observar, pensar, analizar y crear, capacidades indispensables en un mundo cada vez más automatizado y tecnologizado.

El gran desafío ahora es poner en marcha el camino trazado por la Política Nacional de Educación Artística 2024–2029. Su valor real dependerá de la rapidez y profundidad con que logremos avanzar desde la planificación hacia la implementación. Necesitamos hoy voluntad de ejecución. La Política Nacional de Educación Artística ya marcó un rumbo claro y ahora corresponde convertirla en práctica. Si queremos que el arte deje de ser un “discurso inspirador” y se vuelva una herramienta cotidiana de aprendizaje, debemos actuar con decisión y coherencia. Sólo así la educación artística podrá dejar de ser una promesa y transformarse en una realidad que cambie vidas.

