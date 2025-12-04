Vuélveme a querer

El extraño caso de Cristian Castro es, finalmente, el de un artista que perdió el centro, vagó por los bordes y regresó sin pedir permiso. No volvió a través de un hit nuevo ni de una estrategia de marketing: lo hizo mediante algo más simple y más raro -una autenticidad torpe, luminosa e irresistible, respaldada por una carrera que, vista desde hoy, nunca dejó de importar.

Hay artistas que envejecen como monumentos y otros que envejecen como exiliados de su propia fama. Cristian Castro, hoy con 49 años, decidió hacerlo como fenómeno: una figura pop que nunca encaja del todo, pero que tampoco desaparece. Más bien se mueve en un territorio propio, difícil de clasificar, donde conviven el ídolo noventero, el personaje extravagante y el sobreviviente entrañable.

Su reciente paso por Chile reforzó una percepción que ya venía tomando forma: Castro no es un simple recuerdo, sino un caso particular de relectura cultural. Canta en la Teletón, aparece con looks imposibles, se despacha frases sobre lo poco que disfruta envejecer o lo mucho que le acomoda no hacer nada… y, aun así, genera una simpatía transversal que sorprende incluso a quienes lo escucharon por primera vez en “Gallito feliz”.

Su estética, a veces desbordada, no es un capricho: es parte de su magnetismo. Un hombre que viene de vuelta, y los que vienen de vuelta no cargan con la obligación de demostrar nada. Operan con libertad y, en su caso, con una honestidad que no parece planeada: le da igual cómo se ve, cómo lo leen o cuánto se comenta. Ese desparpajo, que en otro podría resultar impostado, en él funciona como una peculiar forma de autenticidad.

Pero detrás de esa figura excéntrica hay un dato que esta época ha vuelto a valorar: fue una de las grandes voces latinoamericanas de los años noventa. Entre 1992 y 2001 colocó una seguidilla de éxitos —No podrás, Nunca voy a olvidarte, Lloran las rosas, Azul, Por amarte así— que lo convirtieron en uno de los contados artistas capaces de competir el cetro con Luis Miguel. Ni Ricky Martin ni Chayanne tuvieron ese rango vocal. Castro lo hizo, y lo sostuvo durante casi una década.

Luego vino el quiebre natural de la industria. El pop latino se movió hacia otros sonidos y él, sin planes de reinvención agresiva, quedó un poco al margen. No dejó de cantar -hizo giras, grabó discos, recorrió México y Estados Unidos-, pero pasaron más de 15 años sin un éxito masivo. Eso, para cualquier artista, suele ser un camino hacia la invisibilidad. En su caso, sin embargo, abrió la puerta a otra cosa: un retorno afectivo, más emocional que comercial.

Su reaparición pública en los últimos años -apoyada en colaboraciones, apariciones espontáneas y un uso involuntariamente brillante del absurdo- lo devolvió al centro de la conversación. Y lo hizo desde un lugar distinto: ya no como ídolo juvenil, sino como personaje pop capaz de cruzar generaciones sin provocarlas, ganando cariño sin victimizarse, recordando su talento sin exhibirlo como trofeo.

Por eso su visita reciente dejó una impresión tan clara: Castro no está viviendo un revival, sino un reajuste de lectura. El público volvió a mirarlo y, entre el humor involuntario y la memoria sentimental, recordó que ahí había una voz poderosa, un repertorio sólido y un intérprete que sobrevivió a las modas sin convertirse en caricatura.

El extraño caso de Cristian Castro es, finalmente, el de un artista que perdió el centro, vagó por los bordes y regresó sin pedir permiso. No volvió a través de un hit nuevo ni de una estrategia de marketing: lo hizo mediante algo más simple y más raro -una autenticidad torpe, luminosa e irresistible, respaldada por una carrera que, vista desde hoy, nunca dejó de importar.