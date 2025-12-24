Cultura que reúne y transforma

Ese entusiasmo no es casualidad, es reflejo del valor que la comunidad atribuye a los espacios culturales abiertos y accesibles, especialmente cuando provienen de una universidad pública que está comprometida con su entorno.

La cultura tiene una fuerza singular: es capaz de convocar, emocionar y unir a las personas.

Durante este mes lo vimos con claridad en el Concierto de Navidad, presentado por la Orquesta Usach y el Coro Sinfónico en el Teatro Aula Magna, una función gratuita que agotó sus entradas y reunió a estudiantes, docentes y familias de la sociedad civil en torno a la música como espacio de encuentro y celebración. Ese entusiasmo no es casualidad, es reflejo del valor que la comunidad atribuye a los espacios culturales abiertos y accesibles, especialmente cuando provienen de una universidad pública que está comprometida con su entorno.

En la Universidad de Santiago de Chile entendemos el acceso a la cultura como un derecho. Por eso, a través del Departamento de Extensión de la Vicerrectoría de Vinculación con el medio, impulsamos una programación que permite acercar las artes, los patrimonios, la creación cultural y el pensamiento crítico a la ciudadanía. Conciertos, exposiciones, presentaciones de libros, festivales, ciclos de cine, montajes escénicos y talleres formativos son parte del trabajo cotidiano que sostenemos para abrir la universidad más allá de sus fronteras académicas.

Entendemos la promoción de la cultura como parte de las tareas fundamentales de las universidades públicas. En ese sentido, seguiremos desarrollando actividades abiertas, inclusivas y de alta calidad, como nuestro programa anual de conciertos desarrollado dentro del campus universitario y con acceso gratuito a toda la comunidad, lo que se ha reflejado en una alta asistencia en cada fecha programa demuestra que la ciudadanía busca y valora estos encuentros.

La cultura es un bien público que necesita instituciones comprometidas para sostenerla, y en la Universidad de Santiago de Chile asumimos ese deber con plena responsabilidad: abrir puertas, ampliar accesos y fortalecer el vínculo entre arte, conocimiento y sociedad. Ese es el camino que hemos construido, y es también la promesa que proyectamos hacia el futuro.