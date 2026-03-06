Integrar lo femenino: el desafío pendiente del liderazgo

Que una mujer esté presente en esa mesa no significa necesariamente que su voz tenga el mismo peso o que su mirada influya realmente en las decisiones. Integrar es algo distinto. Significa escuchar, abrir espacio al valor que ese aporte puede tener y permitir que esa mirada transforme la conversación organizacional.

Estar sentada en la mesa no es lo mismo que ser escuchada. La frase parece simple, pero revela una de las tensiones más profundas del liderazgo contemporáneo. En los últimos años muchas organizaciones han avanzado en incorporar más mujeres en espacios de liderazgo. Directorios, comités ejecutivos y equipos estratégicos muestran hoy una mayor presencia femenina que hace una década. Sin embargo, la pregunta que empieza a emerger con fuerza es otra: ¿estamos realmente integrando a las mujeres o solo las estamos incluyendo?

Cuando hablamos de inclusión, normalmente nos referimos a números: cuántas mujeres participan, cuántas ocupan cargos de decisión o cuántas se sientan en una reunión estratégica. Pero que una mujer esté presente en esa mesa no significa necesariamente que su voz tenga el mismo peso o que su mirada influya realmente en las decisiones. Integrar es algo distinto. Significa escuchar, abrir espacio al valor que ese aporte puede tener y permitir que esa mirada transforme la conversación organizacional.

La evidencia muestra que esa diferencia no es simbólica. Tiene efectos concretos. El VII Reporte de Indicadores de Género en las Empresas en Chile, elaborado por el Ministerio de Hacienda y ChileMujeres en 2026, muestra que cuando existen mujeres en posiciones de liderazgo la contratación femenina aumenta un 23% y la brecha salarial disminuye en una proporción similar. Sin embargo, la presencia femenina en gerencias de primera línea sigue siendo baja y un tercio de las empresas aún no tiene ninguna mujer en su directorio.

Lo interesante —y también lo más desafiante— es que muchas veces la falta de integración no responde a una intención consciente de excluir. En la mayoría de los casos se trata de patrones culturales profundamente arraigados que operan de forma automática.

Uno de los ejemplos más visibles aparece en la forma en que se interpreta la expresión emocional. En muchas organizaciones, cuando una mujer eleva el tono de voz o expresa molestia en una conversación laboral, rápidamente se activan juicios como “está emocional” o “se desbordó”. Cuando un hombre muestra la misma intensidad, en cambio, suele interpretarse como firmeza o determinación. Algo similar ocurre en el feedback. En muchos equipos directivos persiste el sesgo inconsciente de que las mujeres son más frágiles emocionalmente. Como consecuencia, se les entrega retroalimentación más suave o menos directa, lo que termina limitando sus oportunidades de desarrollo.

Investigaciones recientes lo confirman. Un análisis de miles de evaluaciones de desempeño realizado por la plataforma Textio mostró que las mujeres reciben con mayor frecuencia comentarios centrados en su personalidad —como ser “emocional”— mientras que los hombres reciben feedback más asociado a resultados y desempeño. La paradoja es que la evidencia muestra exactamente lo contrario de lo que esos sesgos sugieren. Cuando las organizaciones logran integrar de manera real el liderazgo femenino y masculino, los resultados mejoran.

Esto ocurre porque cada estilo de liderazgo suele aportar competencias distintas. El liderazgo masculino tiende a orientarse más hacia la acción, la competencia, la dirección y el logro de resultados. El liderazgo femenino, en cambio, suele aportar mayor capacidad para comprender las relaciones, sostener conversaciones complejas y mantener abiertas las preguntas antes de llegar a respuestas definitivas. Cuando ambos enfoques se equilibran, aparece un modelo de liderazgo mucho más sostenible. Equipos capaces de lograr resultados sin sacrificar el desarrollo de las personas. La investigación global respalda esta idea. Estudios como Diversity Matters de McKinsey muestran que las empresas con mayor diversidad de género en sus equipos ejecutivos tienen más probabilidades de superar la rentabilidad promedio de su industria. Si un hombre que hoy lidera una empresa quiere avanzar hacia una integración real, el primer trabajo no ocurre en las políticas corporativas ni en los organigramas. Ocurre en su propio mundo interno.

En ese marco, el autoconocimiento es clave. Comprender cómo funcionamos, identificar los juicios que tenemos —muchas veces inconscientes— y observar cómo esos juicios influyen en nuestras decisiones cotidianas. Preguntarse, por ejemplo, cuánto confía realmente en el criterio estratégico de las mujeres de su equipo o qué percepciones aparecen cuando una mujer ejerce liderazgo. No para juzgarlas como correctas o incorrectas, sino para hacerlas visibles. Porque cuando los sesgos se vuelven conscientes, aparece la posibilidad de transformarlos.

Hoy las organizaciones enfrentan niveles de complejidad inéditos. Pretender abordarlos únicamente desde un enfoque tradicional del liderazgo resulta cada vez menos efectivo. El desafío, entonces, no es solo sumar mujeres a la mesa. Es permitir que su voz transforme la conversación. Porque cuando lo femenino y lo masculino se integran de verdad, las organizaciones no solo se vuelven más diversas. Se vuelven más inteligentes.