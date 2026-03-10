Operación Renta 2026: no son sólo tres clics

A pesar de que el Servicio de Impuestos Internos ha simplificado la plataforma para que, prácticamente, cualquier persona pueda realizar su declaración de manera sencilla, con un par de clics, hay que entender que la Operación Renta es el resultado de un proceso que es bueno entender, para tomar decisiones financieras, según las posibilidades y las expectativas de cada uno.

Declarar impuestos en Chile es cada vez más fácil. Y en parte es verdad. Hoy millones de contribuyentes entran al sitio del Servicio de Impuestos Internos (SII), revisan la propuesta de declaración y, en muchos casos, basta con presionar “aceptar”.

Tres clics y listo.

Pero esa simplificación tecnológica puede generar una ilusión peligrosa: creer que la Operación Renta se resuelve en minutos. En realidad, lo que ocurre en abril es solo la etapa final de decisiones financieras que se tomaron —o se dejaron de tomar— durante todo el año.

La declaración anual consolida ingresos, inversiones, honorarios, retiros de empresas y beneficios tributarios del año calendario anterior. Todo se refleja en el Formulario 22, que hoy el SII pre-completa con información enviada por empleadores, bancos y empresas (y que por eso nosotros accedemos al trámite casi listo). El proceso comienza en marzo con el envío de declaraciones juradas y se concentra en abril, cuando millones de personas presentan su declaración anual.

La importancia de este proceso queda clara al mirar las cifras. En la Operación Renta 2025, el SII reportó que recibió más de 5 millones de declaraciones, un aumento de 7,9% respecto al año anterior. Los impuestos declarados alcanzaron $18,3 billones. Dentro de ese total, el Impuesto Global Complementario —el que pagan las personas— superó los $1,44 billones, mientras que los impuestos personales en general sumaron cerca de $6,8 billones.

Es decir, detrás de esos “tres clics” hay uno de los procesos de recaudación más relevantes para las finanzas públicas del país. Y poca conciencia tenemos de que también podemos planificar nosotros como contribuyentes.

El impuesto a la renta en Chile es progresivo. Eso significa que las tasas aumentan a medida que suben los ingresos, que están definidos por tramos. Por lo mismo, la pregunta que muchas personas deberían hacerse no es sólo cuánto ganaron durante el año, sino que también en qué tramo del impuesto global complementario terminarán. Ese cálculo, que parece técnico, tiene efectos concretos en la vida financiera.

¿Por qué? Imaginemos a un profesional dependiente que gana $3,5 millones mensuales. Al año, su ingreso imponible se acerca a los $42 millones. Eso lo ubica aproximadamente en un tramo medio del impuesto global complementario. Pero si recibe un bono relevante o ingresos adicionales —por ejemplo, por asesorías— puede saltar a un tramo superior. Esto puede implicar varios puntos porcentuales adicionales en impuestos.

Aquí aparecen herramientas de planificación que muchas veces se usan poco: ahorro previsional voluntario (APV), beneficios asociados a créditos hipotecarios o reorganización de ingresos variables. Pero esas decisiones no se toman en abril, se toman durante el año.

Todas éstas son opciones que, si usamos con estrategia, nos permiten redefinir la base imponible o bien optar a beneficios tributarios que nos “descuentan” ciertos impuestos. Por ejemplo, el ahorro previsional voluntario (APV) en ciertos regímenes permite rebajar la base imponible (es decir, eventualmente, podríamos reducir el tramo en el cual caemos). Algo similar ocurre con los créditos hipotecarios.

Para quienes trabajan a honorarios, la planificación es todavía más importante. En los últimos años el sistema ha aumentado gradualmente la retención de las boletas para financiar cotizaciones previsionales. Sin embargo, ese porcentaje no siempre cubre completamente la carga tributaria final.

Por ejemplo, un consultor que emite $30 millones al año en boletas puede quedar en un tramo cercano al 8% del impuesto global complementario. Pero si sus ingresos suben a $40 ó $50 millones, el impuesto final puede aumentar significativamente. Por eso, muchos independientes cometen el mismo error: gastar todo lo que reciben y recién preocuparse en abril cuando aparece el monto a pagar. La planificación tributaria, en este caso, puede implicar separar liquidez durante el año o estimar la carga tributaria con anticipación. Eso también impacta en la decisión de la cantidad de trabajo (porque quizás conviene no subir de tramo), o bien, en el precio que cobra por sus servicios, el que se puede ver impactado por este impuesto.

Adicionalmente, en el caso de los emprendedores, la lógica es distinta, pero el problema es el mismo: la falta de planificación. Las utilidades de una empresa pagan primero impuesto corporativo y luego, cuando se retiran, pueden impactar el impuesto personal del dueño. Por ejemplo, un emprendedor que retira $60 millones en un año puede entrar a un tramo significativamente más alto del impuesto global complementario. Pero si esos retiros se distribuyen en distintos ejercicios o se reinvierten parcialmente, el resultado tributario puede cambiar. La Operación Renta, en ese caso, refleja decisiones de gestión empresarial, no sólo de contabilidad.

En Chile todavía existe una especie de cultura tributaria de último minuto. Mucha gente piensa en impuestos sólo cuando aparece la devolución —o el pago— en abril. Pero los números muestran que la Operación Renta se ha vuelto cada vez más relevante para las finanzas públicas y para las decisiones financieras de las personas. Y si algo demuestra el sistema tributario moderno es que la planificación no ocurre en el portal del SII, sino que ocurre durante el año, en las pequeñas decisiones que tomamos.

En la práctica, esto significa que dos personas con ingresos similares pueden terminar pagando montos distintos de impuestos dependiendo de cómo gestionaron sus ingresos o sus ahorros durante el año.

Para quienes reciben bonos, honorarios variables o ingresos desde emprendimientos, incluso el momento en que se perciben esos recursos puede influir en el resultado final. Por eso, más que un trámite de abril, la Operación Renta es el reflejo de decisiones financieras que se toman durante todo el año.

Por eso, aunque la tecnología haya reducido el trámite a unos pocos clics, el verdadero trabajo comienza mucho antes. O ahora, para el próximo año.