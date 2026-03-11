Por qué la Luna vuelve a importar

Si la carrera espacial original estuvo marcada por la competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética, hoy el escenario suma a China, que ya ha desarrollado misiones robóticas exitosas y proyecta enviar astronautas hacia el final de esta década.

A propósito del interesante reportaje que hace algunos días publicó El Dínamo sobre el programa Artemis de la NASA y el regreso de la humanidad a la Luna, vale la pena detenerse en una pregunta más amplia: ¿por qué, después de más de cincuenta años, el mundo vuelve a mirar hacia la Luna?

Durante décadas, el satélite natural de la Tierra fue sobre todo un recuerdo: el lugar donde en 1969 Neil Armstrong dio aquel “pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad”. Tras Apolo 17, en 1972, las misiones tripuladas se detuvieron y la exploración lunar quedó congelada en la memoria colectiva como una hazaña de la Guerra Fría.

El programa Artemis cambia ese paradigma. El objetivo ya no es simplemente volver a pisar la Luna, sino permanecer. La NASA busca establecer una presencia sostenida en su superficie, explorar el polo sur, donde se cree que existen reservas de hielo, y utilizar ese conocimiento como plataforma para futuras misiones a Marte.

La Luna deja de ser un destino simbólico para transformarse en infraestructura del futuro. Pero detrás de esta nueva etapa hay también una lógica geopolítica evidente. Si la carrera espacial original estuvo marcada por la competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética, hoy el escenario suma a China, que ya ha desarrollado misiones robóticas exitosas y proyecta enviar astronautas hacia el final de esta década.

La exploración espacial vuelve así a convertirse en un tablero de poder global. Y, como ocurre en muchas áreas del siglo XXI, desde la inteligencia artificial hasta la infraestructura digital, la competencia no es solo tecnológica. También es narrativa. De hecho, las grandes potencias compiten por desarrollar capacidades, pero también por instalar relatos sobre liderazgo, progreso y futuro. No es casual que la NASA hable hoy de la “Generación Artemis”, un concepto construido para proyectar una nueva etapa de exploración humana.

Los programas espaciales siempre han tenido esa doble dimensión: son ingeniería de altísima complejidad, pero también comunicación estratégica. En 1969, el alunizaje del Apolo 11 fue transmitido en vivo a millones de personas en todo el mundo: un logro científico y uno de los actos de comunicación más poderosos del siglo XX. Estados Unidos llegó primero a la Luna y logró que miles de televidentes lo vieran.

El regreso a la Luna tampoco ocurre en el vacío. Se produce en un momento en que el escenario internacional se reorganiza en múltiples tableros. En Chile, por ejemplo, el debate sobre el cable submarino que conectaría al país con China abrió preguntas sobre infraestructura crítica y soberanía digital. Y a nivel global, las tensiones en Medio Oriente, tras recientes ataques a instalaciones iraníes, han vuelto a instalar el temor a una escalada nuclear.

La competencia también se libra en capas profundas: redes de datos, satélites e infraestructura tecnológica… y ahora nuevamente en la Luna. Por eso el programa Artemis no es únicamente un proyecto científico. Es también político, tecnológico y comunicacional. Forma parte de una competencia más amplia para definir quién lidera el relato del futuro. En tiempos de incertidumbre global, volver a la Luna es también una forma de decir algo sobre quién lidera, quién innova y quién se atreve a imaginar proyectos que se miden en décadas.

Tal vez por eso la pregunta que deja esta nueva carrera espacial no es solo tecnológica. En un mundo marcado por tensiones geopolíticas, disputas por infraestructura crítica y conflictos internacionales, las potencias no compiten únicamente por territorio o recursos. Compiten también por algo menos visible, pero decisivo: la capacidad de instalar el relato del futuro.