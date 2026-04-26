“La violencia debe ser desterrada”: Gobierno repudió ataque durante cena de Trump

“Manifestamos nuestro apoyo y solidaridad en estos momentos al pueblo y al Gobierno de los Estados Unidos”, manifestó la Cancillería.

CANCILLERÍA.

El Gobierno del presidente José Antonio Kast condenó el ataque perpetrado por una persona durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca a la que asistió el mandatario norteamericano, Donald Trump.

De acuerdo con lo informado por el propio Trump a través de su red Truth Social, el atacante era un “loco” y “un lobo solitario” que no llegó a traspasar el perímetro de seguridad.

Detalló además que el sujeto le disparó a uno de los agentes del Servicio Secreto, quien se encuentra bien debido a que el proyectil impactó su chaleco antibalas.

El sujeto, identificado como Tomas Colen Allen, de 31 años, es un ingeniero mecánico e informático que posee experiencia en el área de los videojuegos y trabajaba como profesor en la empresa de preparación de exámenes C2 Education.

Gobierno repudió el ataque durante cena con Trump

A través de una breve declaración, el Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que “el Gobierno de Chile condena de la manera más enérgica el acto de violencia registrado en Washington D. C., durante la Cena Anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, donde se encontraba el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump”.

“Manifestamos nuestro apoyo y solidaridad en estos momentos al pueblo y al Gobierno de los Estados Unidos”, añadió la Cancillería.

“Estamos convencidos de que la violencia debe ser desterrada de nuestras sociedades y que resulta contraria a los verdaderos valores democráticos que nos inspiran”, concluyó la Secretaría de Estado.