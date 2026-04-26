Encuesta Criteria: a 38% subió la aprobación de Kast y su desaprobación se mantiene en 49%

Sobre el proyecto de ley de reconstrucción y desarrollo económico, el 69% consideró que beneficiará a las personas de mayores ingresos.

AGENCIA UNO.

La aprobación a la gestión del presidente José Antonio Kast sibió un punto respecto del sondeo anterior y alcanzó un 38%, de acuerdo con lo revalado por la Encuesta Criteria divulgada este domingo 26 de abril.

En tanto, la desaprobación al desempeño del mandatario se mantuvo estable en un 49% por tercera medición consecutiva.

Por otra parte, el 13% de los consultados declaró que no tenía una postura definida sobre la forma en que está conduciendo su gobierno.

Respecto del manejo de la situación de emergencia por parte del Ejecutivo, el 37% consideró que el gobierno ha seguido un camino correcto, lo que representa un aumento de 6 puntos respecto de la medición anterior.

Por el contrario, un 43% (-3 puntos) de quienes tomaron parte en esta Encuesta Criteria evaluó que dicho manejo ha sido incorrecto.

Criteria y la ley de reconstrucción de Kast

Sobre el proyecto de ley de reconstrucción y desarrollo económico, el 79% de los encuestados declaró haber leído o escuchado al menos algo sobre la iniciativa, mientras que un 21% dijo que no tenía conocimiento de ella.

En cuanto a la evaluación general del proyecto, un 37% se manifestó a favor, un 24% en contra y un 39% no mostró una postura clara.

Sobre los efectos percibidos de la reforma, un 69% consideró que beneficiará a las personas de mayores ingresos, mientras que un 43% estimó que favorecerá a los sectores de ingresos medios, un 30% a los de menores ingresos y el 7% opinó que no beneficiará a ningún grupo.

En esa línea, el 78% dijo que el proyecto favorecerá a las grandes empresas, frente a un 45% que consideró que beneficiará a las medianas y un 28% a las pequeñas empresas.

Al evaluar la orientación del proyecto, un 51% estimó que está principalmente enfocado en favorecer a las grandes empresas y a las personas de mayores ingresos, mientras que un 37% dijo que su foco está en la generación de empleo para la población general.

Candidatura de Bachelet a la ONU

En relación a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas, un 48% dijo que sería más bien positiva para el país, lo que representa un aumento de 3 puntos respecto de la medición de octubre de 2025. En contraste, un 32% la evaluó como más bien negativa, un punto menos que en esa misma medición.

En cuanto al retiro del apoyo por parte del gobierno de Chile a dicha candidatura, un 37% declaró estar de acuerdo con la decisión, lo que implica una caída de 9 puntos respecto de marzo de 2026.

Por otro lado, un 42% (+6 puntos) manifestó estar en desacuerdo o muy en desacuerdo con esta decisión.