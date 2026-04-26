Qué día de la próxima semana podría volver la lluvia a la Región Metropolitana

Por ahora está claro que el río atmosférico que alimenta el sistema frontal dejará precipitaciones en ciudades como Chillán, Talca y Linares.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Un sistema frontal que ingresó por la zona sur del país podría dejar caer lluvia en la Región Metropolitana durante la próxima semana.

Así lo informó el meteorólogo de Canal 13, Gianfranco Marcone, quien detalló que el frente de mal tiempo ingresará durante los primeros días de la semana entrante por el sur del país, para luego desplazarse hacia la zona centro-sur.

Lo que por ahora está claro es que el río atmosférico que alimenta el sistema dejará precipitaciones en ciudades como Chillán, Talca y Linares.

Cuándo volvería la lluvia a la Región Metropolitana

Respecto de hasta dónde avanzará por el norte el sistema frontal con la lluvia, el profesional indicó que rozaría el extremo sur de la Región Metropolitana.

A raíz de ello, localidades como Buín, Paine, San José de Maipo, Talagante y Melipilla tienen las mayores posibilidades de registrar una lluvia ocasional durante el día miércoles.

No obstante, Marcone detalló que por ahora los modelos no muestran precipitaciones para el centro de Santiago ni para el radio urbano de la capital.

En tanto, para los días lunes y martes se prevé que la ciudad de Santiago presente nubosidad parcial con temperaturas máximas que oscilarán entre los 22 y 23 grados.