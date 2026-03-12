Productividad o colapso, la matemática que no estamos mirando

Con una tasa de fecundidad de 0,97 hijos por mujer, cada nueva generación será significativamente más pequeña que la anterior. La matemática es simple, habrá menos trabajadores financiando a más adultos mayores. Menos personas generando ingresos y más personas dependiendo de sistemas de salud, cuidados y gasto público.

La discusión sobre la caída de la natalidad en Chile suele concentrarse en las pensiones, pero ese es el síntoma visible de un problema más profundo… la sostenibilidad productiva del país.

Con una tasa de fecundidad de 0,97 hijos por mujer, cada nueva generación será significativamente más pequeña que la anterior. La matemática es simple, habrá menos trabajadores financiando a más adultos mayores. Menos personas generando ingresos y más personas dependiendo de sistemas de salud, cuidados y gasto público.

Ese desequilibrio presiona las pensiones, pero también reduce el dinamismo económico, tensiona las cuentas fiscales y disminuye la masa crítica necesaria para innovar.

La demografía no determina el destino, la productividad sí.

Algunos países ya enfrentaron esta transición antes. Japón, una de las sociedades más envejecidas del mundo, entendió que el desafío era demográfico y organizacional. En muchas empresas japonesas, los trabajadores mayores permanecen en las organizaciones incluso después de la edad tradicional de retiro.

Desde fuera, algunos lo caricaturizan como empresas que “pagan a personas mayores por no hacer nada”, pero la lógica es otra: preservar conocimiento, transferir experiencia y asegurar continuidad en equipos que piensan en décadas, no en trimestres.

En paralelo, y siguiendo con el ejemplo del país asiático, han impulsado la automatización, robótica y tecnología aplicada al cuidado para compensar la reducción de fuerza laboral. Esto, se basa en un lógica clara y, es que si hay menos trabajadores, cada uno debe generar más valor.

Chile enfrenta exactamente ese punto de inflexión. Podemos seguir discutiendo natalidad como si fuera solo un tema cultural, o podemos enfrentar el problema real sobre cómo producir mucho más con menos personas.

Porque Chile no va camino a ser solo un país más viejo. Va camino a ser un país más viejo y menos productivo. Y esa combinación sí es peligrosa.