De democracias liberales a democracias identitarias

Los parlamentos se fragmentan porque proliferan identidades que prefieren diferenciarse antes que integrarse. El poder ejecutivo pierde capacidad de articulación porque cualquier acuerdo erosiona su legitimidad interna. La política deja de premiar la síntesis y comienza a premiar la intransigencia.

Las democracias occidentales atraviesan una mutación profunda: dejaron de operar como sistemas liberales para comportarse como sistemas identitarios. La democracia liberal descansa en principios exigentes: pluralismo, tolerancia de la diferencia, protección de derechos individuales y la convicción de que es posible convivir con quienes no comparten las mismas ideas. La democracia identitaria invierte esa lógica y la sustituye por otra: la pertenencia exige uniformidad, la diferencia se percibe como amenaza y la pureza ideológica reemplaza al pluralismo. El cambio no es anecdótico: redefine los fundamentos de la convivencia política y social.

El problema no es tener ideas y defenderlas, sino convertirlas en parte constitucional de la identidad personal. Cuando eso ocurre, cuestionar una propuesta equivale a cuestionar a la persona y el desacuerdo se vuelve existencial. Se erosiona un principio básico: que puedes disentir profundamente de alguien sin convertirlo en enemigo. La deliberación es desplazada y los políticos dejan de organizar mayorías para defender su propia identidad.

Esta lógica erosiona instituciones liberales fundamentales. Los parlamentos se fragmentan porque proliferan identidades que prefieren diferenciarse antes que integrarse. El poder ejecutivo pierde capacidad de articulación porque cualquier acuerdo erosiona su legitimidad interna. El veto minoritario se impone sobre la construcción mayoritaria. La política deja de premiar la síntesis y comienza a premiar la intransigencia.

La paradoja es que esta dinámica funciona electoralmente. Las campañas requieren diferenciación nítida y movilización intensa. La identidad ordena y simplifica el conflicto. Pero una vez terminadas las elecciones, esa identidad se transforma en camisa de fuerza. Lo que permitió ganar impide gobernar sociedades plurales. El liderazgo queda atrapado entre la necesidad de pactar y el costo simbólico de hacerlo.

Las consecuencias no son solo institucionales, sino culturales. La lógica identitaria desborda al sistema político y erosiona valores de la vida social. Familias, espacios laborales y comunidades replican el patrón: la tolerancia simplemente desaparece. Y el costo más profundo es generacional. Las nuevas generaciones se socializan en un ecosistema donde la diferencia no se tolera, donde la pertenencia exige conformidad ideológica y donde el desacuerdo se vive como amenaza. No aprenden los principios liberales de convivencia plural: aprenden la lógica identitaria como norma. No es solo una transformación institucional: es la erosión del sustrato cultural que hacía posible la cohesión social.

Recuperar la democracia liberal no implica diluir principios. Implica restablecer una distinción básica: tener ideas no es lo mismo que ser nuestras ideas. Las personas deben ser capaces de defender convicciones sin imponerlas. Gobernar exige articular mayorías respetando minorías, no custodiar identidades excluyendo al diferente. Si la identidad reemplaza al pluralismo, la democracia deja de transformar conflictos y comienza a cristalizarlos. Y una democracia que cristaliza sus conflictos termina perdiendo la capacidad de gobernarlos.