Gobernar mirando para atrás

El primer discurso del presidente Kast desde La Moneda revela una tensión estratégica que definirá el inicio de su gobierno: entre el relato del contraste con la administración anterior y la urgencia de mostrar resultados concretos. Ambos conviven hoy en el mismo discurso. El problema es que no pueden coexistir por mucho tiempo más.

El resultado electoral ya zanjó el debate sobre el cambio. Los chilenos eligieron al presidente Kast precisamente porque querían terminar con el ciclo anterior: ese mandato está dado y no requiere reafirmación permanente. Seguir instalando el contraste con el gobierno anterior no suma legitimidad adicional.

La encuesta de Criteria de febrero lo muestra con claridad. La tendencia se replica en todas las dimensiones que mide — economía, empleo, sueldos, seguridad — con una constante: la evaluación del presente es crítica y la expectativa del futuro es alta. Solo el 3% evalúa bien la situación actual en seguridad, pero el 50% espera que mejore. En empleo, el 8% cree que las oportunidades son buenas hoy y el 38% proyecta que serán mejores. Expectativas de esa magnitud no se sostienen con diagnósticos, se sostienen con resultados perceptibles. El gobierno lo sabe: el Plan Escudo Fronterizo, el Comisionado para la Macrozona Norte y la serie de otras medidas anunciadas son exactamente ese tipo de señales. El problema es que el relato del contraste las opaca. Cuando alguien espera que su situación mejore, no quiere escuchar por qué estaba mal: quiere ver cómo cambia.

En ese sentido, levantar la auditoría al aparato estatal como elemento central de la estrategia ilustra bien hasta dónde llega y dónde se agota el relato del contraste. Si hay hallazgos relevantes, puede ser un hito políticamente demoledor que consolide con evidencia concreta lo que gran parte de la opinión pública ya tiene instalado sobre la gestión anterior. Pero un hito solo tiene valor si viene acompañado de una respuesta: qué va a hacer el gobierno con lo que encontró. Sin esa respuesta, la auditoría es el cierre de un diagnóstico, no el inicio de una solución. Y si los hallazgos son menores, el riesgo es inverso: lo que hoy es percepción consolidada de mal gobierno podría empezar a debilitarse justo cuando el nuevo gobierno la necesita como respaldo político.

Hay además un costo político que se suele subestimar. La lógica del contraste es, en su estructura, una lógica de diferenciación. Y eso colisiona frontalmente con la convocatoria a la unidad que el propio Kast formuló en su discurso. No es posible pedir corresponsabilidad ciudadana y acuerdos amplios en las urgencias, mientras el eje del relato sigue siendo la diferencia con el adversario.

El contraste tuvo su momento, y fue útil. Pero un gobierno de emergencia que sigue mirando atrás no transmite urgencia: transmite que las urgencias pueden esperar. Y con expectativas tan altas en todos los ámbitos, esa demora no la cobra la oposición. La cobra la ciudadanía.