La transformación cultural que no estamos queriendo ver

Formar familia es una decisión de largo plazo que hoy se toma en un contexto donde los ingresos son difíciles de proyectar, las trayectorias laborales son inestables y la maternidad sigue teniendo un impacto real en la carrera profesional. A eso se suma un factor silencioso pero crítico: la postergación.

En las últimas semanas han proliferado columnas y voces del ecosistema advirtiendo sobre la fuerte caída de la natalidad en Chile y la región. El diagnóstico se repite: estamos frente a un cambio cultural profundo, a nuevas generaciones que ya no quieren tener hijos o que priorizan otros proyectos de vida. Es una explicación instalada, pero equivocada, porque pone el foco en las personas y no en las condiciones en las que están tomando decisiones.

Lo que estamos viendo no es una crisis de valores, es una reacción racional frente a un entorno que se volvió más incierto y más caro. Más años de estudio, acceso tardío a la vivienda, empleos inestables y trayectorias laborales fragmentadas han modificado profundamente el ciclo de vida. Hoy la adultez ya no comienza con estabilidad, sino con incertidumbre, y en ese contexto formar familia dejó de ser un paso natural para convertirse en una decisión que compite directamente con la seguridad económica.

El problema no es solo el costo, es la incertidumbre. Formar familia es una decisión de largo plazo que hoy se toma en un contexto donde los ingresos son difíciles de proyectar, las trayectorias laborales son inestables y la maternidad sigue teniendo un impacto real en la carrera profesional. A eso se suma un factor silencioso pero crítico: la postergación. La maternidad se desplaza hacia edades más avanzadas, pero la biología no se ajusta a esa decisión, reduciendo la posibilidad de tener más hijos incluso cuando el deseo existe.

Persistir en explicaciones culturales no solo es simplista, es una forma de evadir el problema. Porque cuando las condiciones estructurales empujan en una dirección, las decisiones individuales se ajustan en consecuencia. Seguir atribuyendo esta tendencia a un cambio de valores no solo es incorrecto, es una forma de evitar hacerse cargo de los incentivos que hoy están definiendo cómo se construyen los proyectos de vida.

El problema es que seguimos leyendo este fenómeno al revés. En lugar de preguntarnos qué condiciones están empujando estas decisiones, se instala la idea de que las personas cambiaron o que simplemente dejaron de querer formar familia. Pero lo que realmente ha cambiado es el entorno, y mientras ese entorno siga combinando alto costo, alta incertidumbre y penalización implícita, la tendencia no solo va a continuar, sino que se va a profundizar.