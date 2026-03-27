Bajo el sol

Nuestro hermano Hillel no es solo un documental para fans. Es una historia sobre el origen de las cosas que importan. Sobre cómo el talento necesita un espacio para aparecer, pero también sobre cómo ese espacio es, muchas veces, frágil.

El estreno en Netflix de El origen de los Red Hot Chili Peppers: nuestro hermano Hillel no llega a contar una historia nueva, pero sí a recordar algo que el éxito suele borrar: que incluso las bandas más grandes comenzaron siendo un grupo de amigos sin demasiadas certezas.

La figura de Hillel Slovak -guitarrista original, fallecido en 1988- ordena el relato. No solo por su participación en los primeros discos (The Red Hot Chili Peppers, Freaky Styley y The Uplift Mofo Party Plan), sino por su rol menos medible: el de empujar a los otros a convertirse en algo. Más que un músico sobresaliente, aparece como el que contagia una forma de vivir la música.

Ahí está la clave. Los Red Hot Chili Peppers no nacen desde la destreza ni desde un diseño. Nacen desde la proximidad. Anthony Kiedis y Flea no eran, en ese momento, lo que después serían. Había intuición, impulso, desorden. Y, sobre todo, confianza: ese espacio donde nadie necesita demostrar demasiado porque el vínculo sostiene.

El documental acierta al no romantizar en exceso ese origen. Porque junto a la amistad aparece también la otra cara: la fragilidad. El consumo, el desborde, la falta de límites. Hillel Slovak encarna, de alguna manera, esa tensión entre talento y riesgo. Su muerte no es solo una tragedia personal; es el primer gran corte en la historia de la banda.

Lo que sigue convierte a los Red Hot Chili Peppers en algo más que un grupo exitoso: en sobrevivientes. La salida de Jack Irons, las propias adicciones de Kiedis y Flea, la llegada de John Frusciante, los quiebres y regresos. Todo lo que vendrá -incluyendo el salto definitivo con Blood Sugar Sex Magik- está atravesado por esa experiencia inicial de pérdida.

Por eso la pregunta no es solo qué habría sido la banda con Hillel Slovak, sino qué queda de una banda después de perder a quien la originó. Y la respuesta no está en el sonido, ni en los discos, ni en la fama. Está en algo más difícil de rastrear: en la persistencia de un código afectivo.

El documental también deja entrever que ese origen nunca fue individual. Alrededor de esa primera escena aparece gente como Alain Johannes, músico chileno que transitó ese mismo circuito creativo y que da cuenta de una idea simple: las bandas no nacen solas, nacen en comunidades pequeñas, en redes invisibles de influencia y compañía.

En tiempos donde muchos proyectos musicales parecen pensados hacia atrás -desde la audiencia, la estrategia o la conveniencia-, volver a esta historia tiene algo casi incómodo. Porque recuerda que lo esencial no siempre es replicable. Que hay algo en el encuentro, en la amistad, en la confianza temprana, que no se puede fabricar.

Quizás por eso Nuestro hermano Hillel no es solo un documental para fans. Es una historia sobre el origen de las cosas que importan. Sobre cómo el talento necesita un espacio para aparecer, pero también sobre cómo ese espacio es, muchas veces, frágil.