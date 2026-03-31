No hace falta reinventar la rueda: las iniciativas de Fast Track que Chile puede implementar para reactivar la economía

Las mismas medidas que han sido adoptadas en otras latitudes, podrían adaptarse rápidamente a la realidad de Chile para destrabar los US$ 16.000 millones que se encuentran en el SEIA o Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

AGENCIA UNO

Son varios los países que han implementado de manera exitosa iniciativas de “fast track” para materializar inversiones e impulsar su crecimiento económico. Estas iniciativas, se enfocan por lo general en los temas de permisología acelerada, invariabilidad regulatoria y simplificación tributaria. Las mismas medidas que han sido adoptadas en otras latitudes, podrían adaptarse rápidamente a la realidad de Chile para destrabar los US$ 16.000 millones que se encuentran en el SEIA o Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Veamos algunos ejemplos de medidas implementadas en otros países. Singapur, por ejemplo, ha implementado un “Green Channel” para atraer inversionistas prioritarios. Este programa reduce las aprobaciones desde un período de 6-12 meses a 1-2 semanas vía una ventanilla única digital. Además el país ofrece una invariabilidad regulatoria por 5 años. Chile podría replicar este “Canal Verde” en el SEIA para la minería/litio y el hidrógeno verde.

Australia en la misma región del Pacífico, implementó la iniciativa “FAST” (acrónimo de Fast Approval Stream Tracking) para proyectos de minería y energía. La iniciativa FAST consiste en realizar evaluaciones paralelas (no secuenciales) y un silencio administrativo positivo a 180 días. De esta manera el país atrajo AUD 50.000 millones en inversiones de litio/créditos de carbono.

En América Latina, México y Perú han sido pioneras en el tema. México por un lado, en su afán de potenciar el Nearshoring, ha implementado un “fast track” que implica además una exención de IVA para I+D en el caso de proyectos mayores a US$ 100 millones y plazos máximos de 90 días para los estudios de impacto ambiental. Se conoce como nearshoring a la estrategia de reubicar operaciones productivas o servicios a países geográficamente cercanos al mercado principal (en este caso Estados Unidos), con el objetivo de reducir los costos logísticos, los tiempos de entrega y sobre todo los riesgos que existen en las cadenas de suministro, manteniendo similitudes culturales y horarios. Nearshoring se traduce como “acercar la costa” y es lo opuesto al off-shoring que realizaban las empresas antes de la pandemia. El off-shoring consistía en trasladar la producción a países lejanos para aprovechar de esta manera el menor costo de la mano de obra, a pesar de los mayores costos de flete y los potenciales problemas o disrupciones en la cadena de suministro tal como lo expuso el COVID. En el caso del nearshoring, empresas de Estados Unidos trasladan sus fábricas desde Asia a México dada la proximidad con su mercado, lo que se traduce en menores costos de fletes en un 50% y permite el delivery just-in-time. Como resultado de esta iniciativa se verificó un alza de 25% en la Inversión Extranjera Directa en manufactura durante el período 2023-25. En el caso de México el nearshoring fiscal además de la disminución de los plazos permitió una reactivación exprés.

Perú, por su lado implementó el “SUNAT Express” y el OTIP (One-Stop Investment Portal) que redujo en un 50% los trámites para las inversiones por sobre los US$ 20 millones y que incluye una pre-aprobación fiscal. Chile podría imitar esta iniciativa para formalizar 100.000 viviendas con la rebaja del IVA.

Canadá finalmente, también ha implementado varios mecanismos de “fast track” para atraer y materializar proyectos de inversión. En el caso de este país, los mecanismos acelerados se enfocan en innovación, startups y sectores estratégicos. Los programas canadienses priorizan permisos rápidos, incentivos fiscales y apoyo a la inmigración vinculada a proyectos de inversión. La oferta de programas de “fast track” en Canadá es variada pero los programas más importantes son:

• Start-Up Visa Fast Track: Es un programa que acelera la obtención de la residencia permanente para inversionistas HNWI en startups innovadoras (18-24 meses versus 4-5 años normales). Se requiere de una carta de apoyo de fondos ángeles (CAD 75.000) o venture capital (CAD 200.000), más un 10% de inversión.

• Incentivo de Inversión Acelerada (AII): En este caso se otorga una deducción fiscal del 100-130% en el primer año para activos elegibles (hasta el año 2027), se suspendió la regla “half-year” y se aplica una tasa de CCA de 1.5x para las nuevas inversiones. De esta manera se impulsó la inversión en activos fijos post-pandemia.

• Provincial Nominee Programs (PNP) con Inversión: Finalmente, algunas provincias tales como British Columbia y Ontario ofrecen la residencia permanente o PR de manera express (6 meses) para quienes realicen inversiones superiores a los CAD 100.000 en negocios locales, con permisos de trabajos abiertos.

Lecciones para Chile

En resumen, Chile ya cuenta con fast tracks legislativos (US$ 7.500 millones en descarbonización), pero podría potenciar este instrumento utilizando o basándose en las experiencias exitosas ya implementadas en otros países, cuanto antes suceda esto mejor. No es necesario reinventar la rueda.