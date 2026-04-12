Hace apenas un año, lo que acaba de ocurrir habría sido una absoluta imposibilidad técnica o una pesadilla burocrática de décadas. Procesar el pulso emocional de miles de personas en tiempo real era un terreno reservado para la ciencia ficción.



Sin embargo, Anthropic (Claude) publicó los resultados de un experimento que rompe el tablero: una inteligencia artificial mantuvo conversaciones profundas, en 70 idiomas distintos, con 81.000 personas de 159 países en una sola semana.



Imaginen que, mientras dormían, una entidad digital se sentó a dialogar, de tú a tú, con una multitud global sobre lo que nos quita el sueño y lo que nos hace madrugar con ganas.



No fue un bombardeo de encuestas rígidas de “marque de 1 a 5”, sino una escucha activa a escala masiva. Lo que emerge de este ejercicio es una radiografía de nuestra psique colectiva que ningún algoritmo de redes sociales -esos que nos saturan con hacks de productividad vacíos- había logrado captar con tanta honestidad.



Lo que Claude descubrió en este estudio cualitativo sin precedentes es que, en el fondo, no nos aterra tanto que una máquina nos quite el puesto de trabajo. Lo que realmente nos quita el sueño es el miedo al error.



Nos da pánico que la IA se equivoque y que, por exceso de confianza, no nos demos cuenta. Esta “ansiedad por la precisión” ha superado a cualquier otra preocupación, revelando que, por suerte, todavía no confiamos del todo en su criterio para las decisiones críticas.



Pero hay un reverso luminoso. La esperanza que lidera el ranking mundial no es “trabajar menos”, sino alcanzar la excelencia profesional. Queremos ser mejores en lo que hacemos. Buscamos en la IA ese socio que nos eleve el estándar, que nos ayude a liberar tiempo y que nos otorgue esa esquiva independencia financiera y una mejor gestión de nuestra caótica vida personal.



La ciencia detrás de la charla



Lo más disruptivo de este informe es cómo se obtuvo la información. El “Anthropic Interviewer” no se limitó a lanzar preguntas al aire; mantuvo un diálogo real, adaptando cada consulta de seguimiento según lo que el usuario respondía.



Este enfoque supera la típica disyuntiva en la investigación cualitativa entre profundidad y cantidad: ya no hay que elegir entre entrevistas ricas a pocos o encuestas masivas pero superficiales.



Para dar sentido a esta enorme cantidad de información, crearon clasificadores basados en Claude que categorizaron cada conversación según diversas dimensiones.



Lo interesante es que, mientras la pregunta “¿Qué espera la gente de la IA?” se clasificó en una única categoría principal por participante, las preocupaciones tenían múltiples etiquetas; una misma entrevista podía recibir varios códigos, ya que solemos expresar varias preocupaciones distintas en lugar de una sola.



Todo esto bajo un estricto protocolo de anonimato y revisión manual para proteger la privacidad de los 81.000 participantes.



El pulso en Sudamérica y Chile



Al observar los datos de nuestra región, la tendencia es fascinante. Mientras en el hemisferio norte se debate sobre la “pérdida de control” desde un plano casi filosófico, en Sudamérica somos mucho más pragmáticos.



Para el profesional chileno, la IA no es una amenaza existencial, es una herramienta de nivelación. Es la oportunidad de cerrar la brecha y alcanzar estándares de excelencia que antes parecían exclusivos de quienes contaban con presupuestos infinitos.



En Chile, el foco está puesto en cómo esta tecnología puede acortar los tiempos y revolucionar la eficiencia de la información en un mercado siempre competitivo.



Sin embargo, como alguien que divide sus días entre la estrategia de comunicación y el trabajo terapéutico con animales, no puedo evitar leer entre líneas.



Las tendencias de redes sociales nos llenan de datos sobre cómo ser más eficientes, pero ese hambre de optimización puede llevarnos a experiencias limitadas. Lo verdaderamente importante sigue siendo la experiencia personal, aquello que no se puede tabular en un gráfico.



Pensamiento Crítico



Aquí es donde debemos hacer un alto. Es fundamental entender que la IA no viene a hacernos más inteligentes; viene a ayudarnos a ser más eficientes en nuestro desarrollo profesional.



La inteligencia sigue siendo nuestra, pero solo si la ejercitamos. La verdadera revolución no está en que la máquina escriba un correo por nosotros, sino en nuestra capacidad para decidir si ese correo es el adecuado para el momento que vive nuestro interlocutor.



El desafío urgente que tenemos sigue siendo el desarrollo del pensamiento crítico.

Para las nuevas generaciones, la IA será tan natural como el aire que respiran, y por lo mismo, corren el riesgo de aceptarla como una verdad absoluta.



Debemos traspasarles la importancia de la intervención humana, del criterio basado en el conocimiento real y no solo en la síntesis de datos.



La IA debe ser una herramienta de excelencia, pero siempre bajo la tutela de nuestro juicio. Si dejamos que la tecnología piense por nosotros, nos convertiremos en meros espectadores de nuestra propia carrera.



El pensamiento crítico es el único antídoto contra la homogeneización del talento. Al final, la eficiencia que nos regala esta tecnología debe ser el combustible para que dediquemos más tiempo a lo que realmente importa: crear, conectar y decidir con una sabiduría que ningún chip puede imitar.

Si la máquina te da el tiempo; tu debes ponerle el alma.