Paul McCartney: cuando el tiempo ya no apura

No es nostalgia. No es tampoco ese gesto automático de reverencia que se activa cuando hablamos de leyendas. Escuchar a Paul McCartney hoy es otra cosa: una voz que ya no busca imponerse, que no necesita demostrar nada, pero que aun así decide seguir cantando.
Sus nuevas canciones, “Ten of Days” y “Left Behind”, adelantos del disco que publicará a fines de mayo de 2026, parecen venir desde un lugar distinto. Más íntimo, más frágil, más consciente del tiempo. No hay aquí el impulso juvenil de conquista ni la arquitectura melódica perfecta que alguna vez definió su genio.
Hay, en cambio, una especie de contemplación.
McCartney tiene 83 años.
Y su voz -esa que alguna vez pudo ser dulce, filosa o expansiva según la canción lo pidiera- hoy suena quebrada. Más aire que carne. Más memoria que presente. Pero lejos de esconder esa transformación, la expone. La trabaja. La convierte en el centro expresivo de estas nuevas canciones.
Hay algo en “Ten of Days” que remite a la infancia, a los primeros recuerdos, a esa sensación de días largos donde todo parecía comenzar. Y en “Left Behind”, una aceptación serena de lo que queda atrás, sin dramatismo, sin épica. Como si el tiempo no fuera una tragedia, sino un paisaje.
Ese es el punto.
Porque si algo define a McCartney -y lo diferencia incluso de sus compañeros en The Beatles- es su relación con el presente. Mientras la historia convirtió a John Lennon y George Harrison en figuras casi míticas, detenidas en un momento específico de sus vidas, McCartney hizo exactamente lo contrario: siguió.
Siguió escribiendo. Siguió grabando. Siguió girando. Siguió equivocándose, también.
Desde su debut solista con McCartney (1970), pasando por discos fundamentales como Band on the Run (1973) junto a Wings, hasta su trilogía más reciente -McCartney III (2020) y sus proyectos derivados-, su carrera ha sido la de un músico que nunca se retiró hacia su propio mito.
Ese es, quizás, su mayor gesto artístico.
Porque mientras otros fueron elevados al estatuto de íconos intocables, McCartney eligió el camino más complejo: el de seguir siendo un artista activo. Expuesto. Disponible. Vivo.
Y eso, en la música popular, no siempre se premia.
Durante años, cierta crítica lo miró como el “menor” del trío compositor de The Beatles. Demasiado melódico. Demasiado accesible. Demasiado prolífico. Como si la facilidad para escribir canciones memorables fuera, de algún modo, una sospecha.
Pero el tiempo ha hecho su trabajo.
Hoy, lo que aparece en estas nuevas canciones no es solo un McCartney envejecido. Es un McCartney que entiende que ya no necesita competir ni con su pasado ni con nadie. Que puede permitirse cantar desde la grieta, desde la imperfección, desde una voz que ya no busca alcanzar notas, sino decir algo.
Y ahí es donde su música vuelve a encontrar sentido.
Porque más allá de cualquier ranking histórico o discusión crítica, hay algo profundamente humano en este gesto: seguir creando cuando todo ya está hecho. Volver a la infancia cuando la vida ya está avanzada. Cantar no para ser recordado, sino simplemente porque todavía hay algo que decir.
Quizás ese sea, finalmente, el verdadero legado de Paul McCartney.
No haber sido el mejor.
No haber sido el más complejo.
Ni siquiera el más influyente.
Sino haber sido -hasta el final- un músico. Uno excepcional.