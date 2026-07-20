La nueva escasez

El problema ya no es la falta de información, sino su exceso. Llenamos cualquier momento de espera con una pantalla, una notificación o una respuesta inmediata. Hemos aprendido a eliminar el aburrimiento de nuestras vidas, justamente ese espacio que favorece una de las capacidades más valiosas para la innovación: conectar ideas que antes parecían inconexas.

Vivimos una época de enormes contradicciones. Mientras las noticias hablan de guerras, polarización, crisis climática y baja natalidad, nunca antes la humanidad había alcanzado niveles tan altos de esperanza de vida, acceso a educación, desarrollo tecnológico y generación de riqueza. Ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo.

Y quizás por eso estamos pasando por alto uno de los costos menos visibles del progreso. Nunca habíamos tenido tanto conocimiento al alcance de la mano, ni unca había sido tan fácil encontrar una respuesta. Sin embargo, es más difícil que nunca encontrar tiempo para pensar.

El problema ya no es la falta de información, sino su exceso. Llenamos cualquier momento de espera con una pantalla, una notificación o una respuesta inmediata. Hemos aprendido a eliminar el aburrimiento de nuestras vidas, justamente ese espacio que favorece una de las capacidades más valiosas para la innovación: conectar ideas que antes parecían inconexas.

La investigadora Teresa Belton, de la University of East Anglia, ha estudiado durante años la relación entre aburrimiento y creatividad. Al entrevistar a escritores, artistas y científicos encontró un patrón común, y es que muchos atribuían al aburrimiento un papel fundamental en el origen de sus mejores ideas. Esa evidencia es recogida por un artículo de Harvard Medical School, que recuerda que estos momentos de aparente inactividad permiten al cerebro consolidar aprendizajes, establecer nuevas conexiones y estimular la imaginación.

Según el Work Trend Index de Microsoft, el 68% de las personas declara no disponer de tiempo suficiente para trabajar sin interrupciones y concentrarse. Estamos permanentemente ocupados, pero cada vez tenemos menos oportunidades para hacer el tipo de trabajo que genera verdadero valor: pensar con profundidad.

En este contexto aparece la inteligencia artificial. Su mayor aporte no será responder preguntas, sino obligarnos a redefinir qué capacidades seguirán siendo verdaderamente humanas. Porque si cualquier persona puede obtener una respuesta en segundos, la ventaja competitiva estará en formular mejores preguntas, cuestionar supuestos y conectar disciplinas.

La innovación nunca ha dependido de quién tiene más respuestas. Ha dependido de quién es capaz de hacerse la pregunta que nadie más había imaginado. Quizás ese sea el verdadero desafío de esta década. No aprender a usar la inteligencia artificial, sino proteger el recurso que comienza a escasear… el tiempo para pensar.