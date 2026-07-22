Ex voceros cuestionan reaparición de Mara Sedini: “Nunca entendió que era ser ministra y todavía no lo sabe”

Diversos ex titulares de la Segegob puntualizaron que las declaraciones de Mara Sedini afectan la figura del presidente Kast.

AGENCIA UNO

La reaparición de Mara Sedini, tras su efímero paso como vocera de Gobierno, sigue generando reacciones, luego que apuntara en contra del Segundo Piso de La Moneda y de partidos políticos del oficialismo.

“Mi primera gran autocrítica es que yo no fui absolutamente auténtica en el cargo y me dejé amarrar y presionar por personas dentro del Gobierno“, fue una de las frases de Sedini tras su paso por Sin Filtros.

A esto se sumó la revelación de sus encontrones con “una de las tres personas más poderosas” de Ejecutivo en diversas materias vinculadas a su rol como vocera.

Ante esto, ex ministros de la Segegob de diversos gobiernos salieron a cuestionar las declaraciones de Mara Sedini, con duros dardos a la periodista.

Marcelo Díaz, ex vocero del segundo gobierno de Michelle Bachelet, expresó a The Clinic que “uno como ministro llega feliz al cargo, y debe irse en silencio y agradecido por la oportunidad“.

Para Díaz, “es completamente inapropiado que un ex ministro se dedique a ventilar desde el dolor, por más legítimo que sea, las intimidades del ejercicio de su cargo“, ya que afecta la figura del presidente de la República.

“El presidente les confía una tremenda responsabilidad, el ejercicio de una cartera ministerial, y el deber de lealtad es básico con la figura del presidente“, agregó el otrora militante PS, quien apuntó que “esto no lo había visto antes… Ministros que se van reclamando, dolidos, me parece muy impropio”.

Las preguntas de Karla Rubilar tras dichos de Mara Sedini

Por su parte, Karla Rubilar puso énfasis en “cuando uno ve la entrevista, inevitablemente uno se pregunta qué tuvo que pasar para que una mujer que estuvo tan jugada y comprometida con el proyecto de José Antonio Kast decidiera hablar públicamente de esa forma”.

“Mara sintió que había sido injustamente atacada por algunos en el Gobierno y que eso le había hecho tanto daño, que decidió ejercer su derecho a defenderse”, puntualizó la ex vocera de Sebastián Piñera.

Quien mostró una postura más dura fue Alvaro Elizalde, que declaró que “lamentablemente Mara Sedini, mientras estuvo en el cargo, nunca entendió lo que era ser ministra de Estado. Y todavía no lo sabe”.