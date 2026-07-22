Denisse Catalán, presidenta subrogante del PDG: “La Moneda está llevando a cabo el plan de gobierno de Evelyn Matthei”

Con dos balances rechazados por el Servel, una elección interna anulada y la reciente renuncia de su presidente, el PDG atraviesa semanas turbulentas. Su nueva timonel descarta que el partido arriesgue la disolución, asegura que “no hay ningún respaldo” para esas versiones y defiende la influencia de la colectividad en la megarreforma despachada por el Congreso.

Semanas agitadas ha vivido el Partido de la Gente (PDG). La elección interna del 25 de abril terminó anulada por el Tribunal Supremo de la colectividad y reclamada ante el Tricel; el Servel mantiene rechazados los balances 2023 y 2024 del partido; La Segunda publicó que el organismo evaluaría incluso su disolución; y, en medio de todo, el presidente Rodrigo Vattuone renunció al cargo por “motivos personales”. Quien tomó las riendas es Denisse Catalán (26), contadora, militante desde 2021 y hasta hace poco secretaria general, que gobierna la tienda en dupla con Franco Parisi, ahora secretario general.

Lejos de la estridencia que caracteriza a las figuras más reconocibles del PDG, como el propio Parisi o la diputada Pamela Jiles, Catalán despliega un registro institucional y conciliador: “Yo creo y confío en la institucionalidad que ha tenido el Servel”, dice a EL DÍNAMO, junto con asegurar que conoce “a detalle” cada uno de los balances observados.

Sobre el debate que instaló Johannes Kaiser y Evelyn Matthei en torno a quién marca el ritmo al Gobierno, Catalán prefiere bajarle el perfil a la discusión: “No sé si el PDG le está poniendo la música al Gobierno o no, lo que sí sé es que el Partido de la Gente está haciendo la pega”, dice. Pero sí plantea que, en lo económico, la administración del presidente Kast baila con otra música: “El Gobierno está llevando a cabo el plan de gobierno de Evelyn Matthei”, asegura.

—¿Cómo han sido estos primeros días al mando del PDG?

—Fui tesorera nacional de la Juventud, luego secretaria general y ahora presidenta. Todavía me estoy acostumbrando a los medios, pero la verdad es que a mí me encanta el Partido de la Gente y comunicar las decisiones de nuestra colectividad. Ha sido un desafío, pero estoy feliz.

—No es común ver a una persona tan joven presidiendo un partido, sobre todo en una colectividad que tiene nombres de larga trayectoria como Parisi o Pamela Jiles…

—Hemos tenido una gran coordinación con Franco, hemos trabajado juntos hace bastante tiempo, entonces articularnos de esta forma ha sido bastante grato y ha ayudado a la eficiencia. Y el tema con Pamela ha sido maravilloso: me dio una grata bienvenida como presidenta, ha sido grato recibir sus palabras. Tal como tú lo decías, es raro ver a una mujer presidenta de un partido político; que además sea una mujer joven, es aún más raro. Pero hemos tomado este desafío con la altura que merece y con responsabilidad.

—¿Por qué finalmente se optó por esta fórmula, con usted en la presidencia y Franco Parisi en la secretaría general? Trascendió que sería él quien asumiría la presidencia.

—Yo había propuesto a Franco para que pudiera asumir la presidencia. Sin embargo, tuvimos que articularnos más rápido de lo que pensábamos, y eso significó atender la subrogancia de manera inmediata. Lo propusimos de una manera transitoria, aunque estamos analizando si va a ser permanente. Todavía lo estamos conversando.

“Creo y confío en la institucionalidad que ha tenido el Servel”

—Hace poco el PDG tuvo una elección interna en la que resultó ganadora la lista contraria a la que respaldaba la directiva, y ese proceso terminó impugnado…

—Franco no iba a la elección.

—Pero era su lista, en la que competía la diputada Zandra Parisi. ¿Qué va a pasar con esa elección pendiente y en qué estado está el debate interno sobre su legitimidad?

—Con Franco lo conversamos porque sabíamos que existían estas dos listas y tomamos la decisión de mantenernos completamente al margen, ver qué lista ganaba y atender el proceso, porque también quería ser un ente imparcial. Frente a eso, pasó todo lo que tenía que pasar. El Tribunal Supremo indicó que no había antecedentes suficientes para poder calificarlas, lo que es efectivo, y lamentamos muchísimo que el proceso se diera de esa forma. Lo que estamos esperando ahora es poder hacer las próximas elecciones. Ya estamos en conversaciones y ya no seremos entes pasivos en la próxima oportunidad, cuando hagamos las elecciones. Pero antes tenemos que esperar la reclamación ante el Tricel.

—¿En qué estado recibió usted al partido administrativamente? Lo pregunto porque, además del tema de la elección, La Segunda publicó que el Servel estaría evaluando la disolución del partido a raíz de los balances que han sido rechazados.

—La verdad es que a mí me llamó mucho la atención lo de La Segunda. Nosotros estamos trabajando actualmente con el Servel. Es verdad que han existido algunas dificultades, pero hemos avanzado en el proceso, hay acuerdos, y no nos ha llegado ningún oficio como partido acerca de una posible disolución. Hemos tenido bastantes reuniones con el Servicio Electoral y, ya asumiendo la presidencia, solicité otras reuniones, porque me parece muy grave lo que se mencionó en el medio como una fuente del Servel. No hay ningún respaldo de eso, y espero que se aclare de manera pública, porque causa una pequeña crisis, alboroto, muchos militantes preguntando. Pero en realidad nosotros no hemos recibido nada formal. Y yo creo y confío en la institucionalidad que ha tenido el Servel.

—¿O sea que usted descarta totalmente la posibilidad de que el partido arriesgue la disolución por temas administrativos?

—Yo lo descarto, porque no tengo ninguna información institucional del Servel y sé que el Servel actúa de esa forma: institucional, administrativa, siempre por correo electrónico. De verdad que es una situación que me extraña muchísimo.

—Más allá de si se disuelve o no el partido, ¿en qué estado está hoy el PDG en materia de balances?

—El partido tiene dos balances rechazados, que son los de los años 2023 y 2024. El del año 2025 lo presentamos en marzo. Dentro de eso, hemos ido subsanando hartos temas. Cuando asumimos como directiva nacional, yo en particular me involucré de lleno en lo que tenía que ver con los balances y aprobamos el 2022. Luego, por temas personales, tomó la posta nuestro administrador de fondos de ese entonces, junto con la ayuda que nos pudieron brindar algunas personas, y se continuó subsanando el 2023. Ahora he vuelto a involucrarme en el balance, yo en particular, para ir subsanando los años pendientes.

—¿Pero existe una falta de respaldos como se ha conocido?

—No es que no existan documentos. Todos los gastos están respaldados con documentos. Acá hay un tema de que el Servel ha pedido mayores antecedentes, y bajo esa lógica a veces es muy difícil, porque este es un balance que viene de la directiva anterior y es complejo conseguir todos los respaldos. Hay personas que se fueron del partido. Entonces estamos coordinando, porque sabemos que hay montos que reintegrar y tenemos que ir viendo cuánto va a ser. Pero, si tú me preguntas, yo estoy bastante tranquila. Conozco a detalle cada uno de los balances y conozco también las observaciones más importantes. Estoy segura de que vamos a encontrar una solución a estos puntos en que no hay concordancia.

—¿Cuando ya estaría solucionado el tema de los balances?

—No quiero poner una fecha, pero creo que la próxima semana ya debiésemos avanzar en eso.

“El Gobierno está llevando a cabo el plan de gobierno de Evelyn Matthei”

—Pasando de lo administrativo a lo político: el lunes usted debutó en una reunión con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. ¿Cómo fue ese encuentro y en qué estado están las relaciones del PDG con el Gobierno?

—Fue una reunión muy grata. Estoy muy agradecida del recibimiento del ministro. Fue, más que nada, para hablar de este mismo cambio en el Partido de la Gente: yo tomo la presidencia y, junto con eso, vienen muchos desafíos a nivel de partido. Queríamos también indicarle al Gobierno que el Partido de la Gente tiene ideas y propuestas para ser escuchadas, que se puedan dar más instancias de conversación y, en esa instancia en particular, avanzar en algunos puntos que son más de políticas públicas pero necesarios para el país, como por ejemplo un acompañamiento a la inversión.

—Tras esa reunión, ¿cómo proyecta la relación con el Gobierno? ¿Van a seguir colaborando?

—Nosotros siempre hemos colaborado. En 2022 y 2023, cuando se iniciaron las conversaciones del pacto fiscal, por mi profesión —yo soy contadora—, me tocó la mesa de conversación del pacto fiscal con el ministro Mario Marcel. Desde ese entonces estábamos proponiendo y dando ideas y soluciones. Con este Gobierno ha sido la misma lógica. La lógica del partido, y la que tenemos como directiva junto con Franco, es proponerle al Gobierno que se puedan tomar las buenas ideas,.

—Usted dice que la idea es seguir colaborando. Sin embargo, ayer en la Cámara el PDG quedó excluido de la comisión mixta, una instancia que ustedes mismos habían buscado. ¿Cómo lo ven?

—Era una posibilidad que habíamos indicado: existía la posibilidad de que el PDG no estuviera en la comisión mixta, lo que no significa que no podamos ingresar ciertas indicaciones ni estar dentro de la discusión. Vamos a ver la forma de ingresar estas problemáticas, porque al final es la gente la que se ve afectada por estas situaciones. El Partido de la Gente va a seguir insistiendo en los puntos que son importantes y relevantes.

—Mirando cómo quedó el proyecto de Reconstrucción, ¿cuánto influyó el PDG en su resultado final?

—Hay varios puntos. El proyecto que llegó primeramente y el que salió del Senado viene con muchos cambios, con varias variantes que nosotros incluso habíamos mencionado en un inicio: el tema de la gradualidad, que había que cuidar ciertos principios de proporcionalidad, un resguardo a las pymes, que existieran beneficios para las pymes también.

—¿Al PDG le acomoda la agenda que está llevando a cabo el Gobierno?

—Lo que pasa es que el Gobierno está llevando a cabo el plan de gobierno de Evelyn Matthei. O sea, cada una de las propuestas en el tema de la megarreforma está dentro del programa de Evelyn Matthei. Entonces, no es idea nuestra, no es lo que nosotros hubiésemos propuesto, pero como no somos gobierno, tenemos que aportar. Así que yo te podría indicar que en el 2030 ya podríamos presentar las ideas y propuestas del PDG a nivel ejecutivo.

—¿Por qué dice que el programa económico de este Gobierno es el programa de Matthei?

—Es que si uno busca lo que estaba en el programa de Evelyn Matthei, ahí está la megarreforma: la invariabilidad tributaria, el tema de la rebaja del impuesto corporativo. Eso está textual en el programa de Evelyn Matthei.

—En la megarreforma no todos los temas que el PDG quería enviar a mixta llegaron a esa instancia. ¿No cree que ha habido una cierta sobrestimación, del propio PDG, del poder que tienen en la Cámara?

—No. Uno sabe que hay ciertas cosas que pueden pasar al último minuto. Si bien el PDG tiene un número de diputados y está en una posición donde hoy define varios puntos, también existía la posibilidad, como pasó, de que algunos diputados, por ejemplo de la DC, votaran a favor de la reforma, y efectivamente por eso no se caen algunos de los puntos que nosotros habíamos mencionado. Nosotros sabemos que eso puede pasar.

—Ya que menciona a Matthei, ella dijo que el PDG le pone la música al Gobierno. ¿Lo siente así?

—Yo no sé si el PDG le está poniendo la música al Gobierno o no. Lo que sí sé es que el Partido de la Gente está haciendo la pega, están trabajando realmente. Estamos en constantes reuniones, estamos proponiendo, estamos levantando diferentes mociones y oficios, porque para eso están los diputados: para revisar las leyes, presentar leyes y también fiscalizar. Acá hay una ardua labor por detrás.