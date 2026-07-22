Lluvias reviven al Lago Peñuelas: agua ya cubre la tercera parte de la reserva nacional

Las precipitaciones también favorecerán el programa de reconversión del bosque, que busca reemplazar plantaciones de eucalipto por especies nativas.

Las recientes lluvias del sistema frontal que han afectado a la zona norte y centro sur del país permitieron una importante recuperación del Lago Peñuelas, cuyo espejo de agua alcanzó las 540 hectáreas y actualmente cubre cerca de un tercio de la superficie total de la Reserva Nacional, favoreciendo la recuperación de la biodiversidad, los bosques y las praderas del sector.

El director regional de Conaf, Sandro Bruzzone, detalló a Agencia Uno que el embalse “ya adquirió una superficie de 540 hectáreas, que supera el tercio de la superficie total de 1.600 a 1.700 hectáreas”.

“Obviamente pensamos que el evento climático puede haber perjudicado a algunas personas y a infraestructura, pero para la cuenca es una muy buena noticia. Se recupera tanto el bosque, las laderas como la pradera, y con ello retorna la avifauna al lago”, destacó.

Según Bruzzone, algunas especies que habían emigrado hacia otros cuerpos de agua ya han comenzado a regresar a la laguna. Las precipitaciones también favorecerán el programa de reconversión del bosque, que busca reemplazar plantaciones de eucalipto por especies nativas.

“Nos da la oportunidad de tener un suelo regado, con mucha humedad, que va a proveer un buen sustrato a las plantas que se establezcan. Estamos partiendo con los trabajos de tratamiento y preparación de suelos para efectuar la plantación”, señaló.

Por su parte, el administrador de la Reserva Nacional Lago Peñuelas, Óscar Salazar, indicó que el embalse se encuentra actualmente en un 33% de su capacidad, nivel que permitirá mantener mejores condiciones para la flora y fauna del lugar.

“Que tengamos un año con harta lluvia significa que el embalse se va a mantener. Esto permite que muchas aves no tengan que buscar otros lugares donde desarrollarse”, afirmó.

Salazar agregó que en la reserva existen registros de hasta 126 especies de aves asociadas a ambientes acuáticos y ribereños, junto con especies nativas de flora, como las orquídeas, que son consideradas objetos de conservación.

“Hemos tenido durante los últimos años nidificación de cisnes de cuello negro y coscorobas, especies que antes no era frecuente avistar. Mantener una cota del embalse superior al 20% o 30% siempre será beneficioso para las distintas especies de flora y fauna”, sostuvo.

Finalmente, Bruzzone llamó a los visitantes a evitar las zonas inundadas o pantanosas cuando se reabra la reserva, la que permanece cerrada mientras se reparan daños provocados por la caída de árboles, obstrucción de senderos y la acción de los cauces.