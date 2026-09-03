Estas son las dos casas de Nicanor Parra que fueron declaradas Monumento Nacional

Las propiedades fueron reconocidas oficialmente tras cinco años de tramitación y pese a la oposición de dos de los hijos del poeta.

Las dos casas vinculadas a la vida y obra de Nicanor Parra recibieron finalmente protección patrimonial. Se trata de la denominada “Universidad Abierta de La Reyna”, en La Reina, y de la casa ubicada en Las Cruces, donde el antipoeta pasó sus últimos años.

Ambas fueron declaradas Monumentos Históricos por el Consejo de Monumentos Nacionales, luego de un proceso que se extendió por cinco años.

Casas de Nicanor Parra fueron declaradas Monumento Nacional

La solicitud fue impulsada por la Fundación Nicanor Parra, que destacó el valor cultural de ambos inmuebles y la necesidad de preservar el legado del escritor. “Se relevó la importancia de que se respete su obra, que ella se mantenga unida y que estos dos lugares sagrados se conserven y estén disponibles para Chile y el mundo”, señalaron desde la fundación durante la tramitación.

En La Reina, Parra adquirió la propiedad en 1958 y la bautizó como “Universidad Abierta de La Reyna” debido a la cantidad de artistas y escritores que allí se reunieron como Enrique Lihn, Alejandro Jodorowsky, Jorge Teillier, Mario Vargas Llosa y los hermanos del poeta, Violeta, Roberto y Eduardo.

La segunda propiedad se encuentra en Las Cruces, en El Tabo, y fue el hogar de Parra durante sus últimos 30 años de vida. El inmueble, emplazado frente al litoral, conserva además la tumba del escritor y forma parte del denominado “Litoral de los Poetas”.