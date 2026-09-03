La iniciativa contempla sanciones cuando las personas rechacen o incumplan alternativas de apoyo ofrecidas por el Estado.

La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados aprobó una indicación que busca sancionar la instalación de estructuras precarias, conocidas como “rucos”, en bienes nacionales de uso público.

La propuesta, impulsada por la diputada Claudia Mora (RN), establece multas y, en determinados casos, penas de prisión.

De acuerdo al proyecto, las sanciones se aplicarían cuando la persona haya recibido una alternativa de apoyo por parte del Estado y esta haya sido rechazada o incumplida.

Comisión de la Cámara aprueba multas y cárcel por instalación de “rucos”

La iniciativa también considera aquellos casos en que una persona acepte la ayuda disponible, pero posteriormente mantenga una carpa u otra estructura precaria para permanecer en el espacio público.

Para estos efectos, se consideran construcciones elaboradas con materiales ligeros y desmontables. En caso de reincidencia, se contempla presidio menor en su grado mínimo.

Además, la indicación incorpora modificaciones al Código Procesal Penal para otorgar a las policías facultades de detención, citación y registro ante situaciones de flagrancia. Esta condición podría mantenerse mientras la persona continúe utilizando la instalación para ocupar el espacio público.

La propuesta generó reparos entre parlamentarios de oposición, quienes cuestionaron que las sanciones puedan terminar abordando la situación de calle desde una perspectiva penal. Durante la discusión, algunos legisladores señalaron que “con este proyecto se criminaliza la pobreza” y advirtieron sobre una eventual sobrecarga del sistema penitenciario.

Desde el oficialismo, en tanto, defendieron la medida como una herramienta para recuperar espacios públicos.