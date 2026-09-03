Últimas horas de Camilo Escalona: Gabriel Boric y dirigentes políticos llegan a acompañarlo

El histórico dirigente socialista permanece internado en la Clínica Indisa, donde su estado de salud se agravó durante las últimas horas.

El histórico dirigente socialista Camilo Escalona permanece internado en la Clínica Indisa, en medio de un complejo cuadro de salud asociado al cáncer de próstata que enfrenta desde hace dos años.

Su condición se agravó durante las últimas horas, llevando a familiares, amigos y dirigentes políticos hasta el recinto asistencial.

Debido a ello, distintas figuras de la centro-izquierda llegaron para acompañar a la familia del exsenador. Entre ellos estuvo el expresidente Gabriel Boric, quien arribó durante la noche y permaneció algunos minutos en la clínica. También acudieron representantes del Partido Socialista y de la Democracia Cristiana.

Últimas horas de Camilo Escalona

El presidente de la DC, Álvaro Ortiz, confirmó el complejo escenario que enfrenta el dirigente. “Se está esperando un triste desenlace, se están despidiendo sus familiares, sus compañeros de partido”, señaló tras visitar el recinto.

La presidenta del PS, Paulina Vodanovic, también llegó hasta la clínica y expresó: “Son momentos difíciles para nosotros, para la familia”.

Durante esta semana, además, llegaron personas cercanas a Escalona para acompañarlo en sus últimas horas. Entre ellas estuvo el sacerdote jesuita Fernando Montes, quien le entregó la unción de los enfermos y que además ofició su matrimonio religioso con Jimena Tricallota en 2009.

También acudió el pastor evangélico Daniel Anabalón, quien mantiene una relación histórica con el dirigente a partir de su trabajo conjunto en la Ley de Libertad Religiosa.

Escalona, de 71 años, fue diagnosticado en 2024 y desde entonces ha enfrentado un extenso tratamiento médico que lo mantuvo alejado de la primera línea política. Actualmente continúa como secretario general del Partido Socialista, mientras familiares y cercanos permanecen junto a él en la Clínica Indisa.