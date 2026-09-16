IPS explica polémica por pago de PGU a más de 53 mil pensionados después de Fiestas Patrias

El organismo estatal precisó que esta situación se circunscribe a pensionados de BICE VIDA y anunció medidas de contingencia.

AGENCIA UNO

El Instituto de Previsión Social (IPS) salió al paso de la controversia generada tras conocerse que un grupo de 53 mil pensionados recibirá su Pensión Garantizada Universal (PGU) después de Fiestas Patrias.

El organismo estatal precisó que esta situación se circunscribe a pensionados de BICE VIDA y que el problema se originó por el error en un archivo enviado por la compañía de seguros.

“Debido a una situación ajena a la institución, el día 15 de septiembre un grupo de pensionados de BICE VIDA no recibió el depósito de la PGU o de otros beneficios previsionales en sus cuentas, junto a su pensión habitual”, indicó el IPS en una declaración pública.

En esta línea, explicó que “el hecho se generó producto de una equivocación en un archivo enviado por parte de la compañía de seguros, tras lo cual el Instituto de Previsión Social activó medidas de contingencia para que este grupo de personas, aproximadamente unas 53 mil, cuenten con sus ingresos antes de Fiestas Patrias”.

Ante esta situación, IPS anunció que “48 mil de estos pagos se encuentran disponibles para las personas en la red de sucursales BancoEstado, para ser cobrados presencialmente”, mientras que los otros 5 mil pagos se gestionarán, a través de BICE VIDA, como depósitos directos.

“El IPS lamenta los inconvenientes que esta situación ha implicado para los pensionados que no recibieron parte de sus montos, por lo que tomó contacto de manera inmediata con la compañía BICE VIDA para solicitar las medidas correctivas tendientes a evitar que este tipo de situaciones se repitan“, cerró el Instituto de Previsión Social.