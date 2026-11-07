Ítalo Omegna responde a cuestionamientos por comentarios sobre la Teletón: “Nos burlamos de mí”

El exasesor del Partido Nacional Libertario fue cuestionado por comentarios realizados en “La Cofradía”, donde también mencionaron al comediante Lucho Miranda.

Ítalo Omegna, exasesor del Partido Nacional Libertario (PNL), volvió a quedar en el centro de la controversia luego de que se viralizara un registro del programa de streaming “La Cofradía”, donde sus integrantes realizaron bromas sobre la discapacidad, la Teletón y el comediante Luis “Lucho” Miranda.

Tras la difusión del video, Omegna respondió a los cuestionamientos en redes sociales y aseguró que los comentarios no estaban dirigidos a los niños que participan en la campaña solidaria.

Ítalo Omegna responde a cuestionamientos por comentarios sobre la Teletón

El episodio se produjo durante una conversación sobre el inicio de la Teletón, luego de que un espectador consultara si utilizarían el logo de la institución en una próxima actividad. En ese contexto, Omegna comentó: “Yo pensé que teníamos buenos chistes de chicos de la Teletón”. A continuación, Marcelo Anabalón intervino con otra broma: “Yo pensé que teníamos que llevar el logo de Teletón porque íbamos a llegar a Chillán a descalabrar caderas”.

La conversación continuó con otros comentarios relacionados con personas con discapacidad. En uno de los intercambios, Omegna relató que una joven le había preguntado si tenía entradas para asistir a la Teletón, ante lo que Anabalón respondió: “Yo creo que te preguntó por tu discapacidad”. Además, los participantes realizaron imitaciones y mencionaron a Lucho Miranda, humorista que aborda en sus rutinas experiencias vinculadas a su parálisis cerebral.

Luego de que el registro comenzara a circular en redes sociales, el exasesor utilizó su cuenta de X para defender sus dichos. En una primera publicación, explicó que sus comentarios apuntaban al comediante y a sus intervenciones en el espacio “Somos Fabulosos”. Posteriormente, Omegna sostuvo: “Nos burlamos de mí, no de los niños de la Teletón”, buscando aclarar el sentido de la conversación.

En el mismo mensaje, el exasesor también respaldó la campaña solidaria, a la que calificó como una “iniciativa privada, ejemplo a nivel mundial”.