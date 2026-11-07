Fernando Rodríguez pidió al MOP y a las concesionarias evaluar nuevas medidas de prevención, luego de la colisión entre un bus, un camión y un automóvil que dejó víctimas fatales y heridos en el sector de Atalaya.

El alcalde de Santo Domingo, Fernando Rodríguez, pidió al Ministerio de Obras Públicas (MOP) y a las empresas concesionarias revisar las condiciones de seguridad de la Ruta de la Fruta, tras el accidente de tránsito que dejó al menos 12 personas fallecidas y 15 heridas.

La autoridad comunal advirtió que las mejoras en la carretera, que aún no están finalizadas, podrían estar propiciando el aumento de la velocidad de los vehículos y, con ello, colisiones de mayor impacto.

Tras colisión que dejó 12 muertos, alcalde de Santo Domingo exige evaluar seguridad de la Ruta de la Fruta

En esa línea, Rodríguez sostuvo que el trazado más expedito facilita el desplazamiento, pero también puede generar nuevos riesgos para quienes circulan por la vía. “Lo que lleva también a que vehículos transiten con mayor velocidad y se produzcan estos impactos de mucha fuerza con los resultados que estamos viendo”, señaló.

Por lo mismo, el jefe comunal planteó que las obras deben ir acompañadas de medidas que permitan prevenir siniestros graves, considerando además el tránsito de camiones asociado a los trabajos en la ruta. “Hoy día yo creo hay que darle otra vuelta de parte de las concesionarias, de parte del Ministerio de Obras Públicas para evitar estos accidentes de alto impacto”, manifestó. Asimismo, agregó: “Porque a mejores condiciones más velocidad y pueden ocurrir este tipo de tragedias como las que estamos viendo”.

El llamado se produjo luego de una colisión de alta energía entre un bus de transporte público y un camión, que también involucró a un automóvil particular. El accidente ocurrió cerca de las 09:00 horas de este sábado, en el kilómetro 119,8 de la Ruta de la Fruta, a la altura del sector de Atalaya.