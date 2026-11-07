“Espero que nos encontremos pronto”: Kast felicita a Pedro Alliana tras asumir la Presidencia de Paraguay

El Mandatario chileno saludó al nuevo jefe de Estado paraguayo a través de X y planteó avanzar en una agenda común.

El Presidente José Antonio Kast felicitó a Pedro Alliana, quien asumió este viernes la Presidencia de Paraguay tras la destitución de Santiago Peña.

A través de un mensaje publicado en X, el Mandatario chileno destacó los desafíos compartidos entre ambos países y manifestó su disposición a fortalecer la relación bilateral.

“Felicitaciones al nuevo Presidente de Paraguay, Pedro Alliana, que ayer asumió el cargo. Chile y Paraguay comparten valores y desafíos comunes, como la seguridad, el combate al crimen organizado y el crecimiento económico”, escribió Kast.

Kast felicita a Pedro Alliana tras asumir la Presidencia de Paraguay

Además, expresó su interés en reunirse próximamente con el nuevo jefe de Estado paraguayo para avanzar en una agenda conjunta.

“Espero que nos encontremos pronto para seguir construyendo una relación de amistad y trabajo concreto entre nuestros pueblos. ¡Mucho éxito, Presidente!”, agregó Kast.

El saludo se produjo luego de que Alliana, quien hasta entonces ejercía como vicepresidente, asumiera el cargo tras la salida de Peña y quedara a cargo de completar el período presidencial hasta agosto de 2028.

El cambio de mando se concretó en medio de la crisis política y financiera vinculada a Ueno Bank, entidad que fue intervenida por el Banco Central paraguayo debido a problemas de solvencia. La situación afectó a millones de clientes y desencadenó cuestionamientos contra Peña, quien había sido accionista del conglomerado propietario del banco. Tras perder el respaldo del expresidente Horacio Cartes, el mandatario presentó su renuncia, pero finalmente fue destituido por el Senado mediante un juicio político.

Tras su salida, Peña quedó bajo arresto domiciliario en Asunción y es investigado por presuntos delitos relacionados con el caso, entre ellos lesión de confianza, tráfico de influencias y administración en provecho propio. Mientras tanto, Alliana asumió la Presidencia en un escenario marcado por las repercusiones del escándalo bancario y las demandas de los afectados por recuperar sus depósitos.