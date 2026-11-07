El Ministerio de las Culturas informó que el velorio del cineasta se realizará en la Cineteca Nacional de Chile, ubicada en el Centro Cultural La Moneda.

El Gobierno decretó duelo oficial para este sábado 7 y domingo 8 de noviembre en homenaje al cineasta chileno Sebastián Lelio, quien falleció el viernes a los 52 años.

La medida busca reconocer su trayectoria y el aporte que realizó a la cultura nacional, con una carrera que lo posicionó entre los directores chilenos de mayor proyección internacional.

Gobierno decreta duelo oficial por muerte de Sebastián Lelio

La decisión fue anunciada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que destacó el impacto de sus películas y su contribución a la cinematografía. “El Gobierno de Chile decretó duelo oficial este sábado 7 y domingo 8 de noviembre, con motivo del sensible fallecimiento del cineasta chileno Sebastián Lelio Watt, en reconocimiento a su trayectoria y aporte a la cultura nacional”, señaló la cartera.

En el comunicado, el ministerio también relevó la mirada artística del realizador, cuyo trabajo abordó temas como la identidad, la dignidad, la libertad individual y la diversidad. “Su cine retrató con sensibilidad la identidad, la dignidad, la libertad individual y la diversidad, instalando en la conversación pública temas de inclusión y respeto, y dando visibilidad internacional a una protagonista trans en una película chilena”, indicó. Asimismo, valoró que sus historias, construidas desde una perspectiva local, alcanzaran reconocimiento en el extranjero.

A lo largo de más de dos décadas de carrera, Lelio dirigió producciones como Gloria (2013), Una mujer fantástica (2017), Desobediencia (2017) y El prodigio (2022). Su película Una mujer fantástica, protagonizada por Daniela Vega, obtuvo el Oscar a Mejor Película Internacional en 2018, convirtiéndose en la primera cinta chilena en ganar dicha categoría. Su último estreno nacional fue La Ola (2025), mientras que al momento de su fallecimiento trabajaba en la adaptación de Poeta chileno, novela de Alejandro Zambra.

Por último, el Ministerio de las Culturas informó que el velorio del cineasta se realizará en la Cineteca Nacional de Chile, ubicada en el Centro Cultural La Moneda.

Durante el duelo oficial, la bandera nacional deberá permanecer a media asta en edificios públicos y reparticiones del Estado, además de suspenderse las ceremonias gubernamentales de carácter festivo.