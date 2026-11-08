El presidente del PPD afirmó que el libelo contra el titular de Justicia será presentado en los próximos días y tendrá tres capítulos.

El diputado y presidente del PPD, Raúl Soto, aseguró que la acusación constitucional que prepara la oposición contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, registra un 99% de avance y será presentada durante los próximos días.

Además, el parlamentario afirmó que el libelo podría sumar respaldos de sectores oficialistas, particularmente de Chile Vamos, y manifestó su expectativa de contar con el apoyo del PDG.

“Nos ponemos del lado de las víctimas o de los victimarios” el emplazamiento de Soto por acusación contra Rabat

En entrevista con Estado Nacional de TVN, Soto explicó que el equipo redactor se encuentra afinando los últimos detalles de la acción, impulsada tras las rebajas de condenas otorgadas a personas sentenciadas por delitos graves mediante decretos firmados por la cartera de Justicia. “Diría que estamos en un 99% de avance y en los próximos días se va a concluir en un 100%”, sostuvo, agregando que luego se realizarán las revisiones finales antes de su presentación.

Junto a ello, el timonel del PPD atribuyó responsabilidad política y administrativa al ministro Rabat por los beneficios penitenciarios concedidos y acusó que la decisión implicó “un cambio de criterio jurídico absolutamente equivocado”.

Asimismo, adelantó que la acusación constitucional se estructurará en tres capítulos: uno referido a la rebaja de condenas a condenados por delitos sexuales contra menores, otro por beneficios otorgados a violadores de derechos humanos y un tercero por presuntas faltas a la probidad.

En sus cuestionamientos, Soto también acusó al secretario de Estado de ocultar antecedentes y faltar a la verdad ante el Congreso y la opinión pública. “El ministro ha actuado de mala fe, ha escondido información y derechamente ha mentido”, afirmó. En ese contexto, emplazó a los parlamentarios a respaldar la iniciativa y planteó que “acá hay dos caminos: nos ponemos del lado de las víctimas”, o “del lado de los victimarios”.

Respecto de los apoyos que podría reunir el libelo, el diputado sostuvo que espera contar con todos los votos opositores y anticipó que también habría respaldo desde el oficialismo. “Van a estar todos los votos de la oposición, pero no me cabe ninguna duda que también van a existir votos del oficialismo, particularmente de Chile Vamos, y espero que tengamos los votos de la totalidad del PDG”, señaló.

Por último, el presidente del PPD calificó la controversia como una “crisis ética muy profunda” y advirtió que la defensa del ministro podría comprometer al Gobierno, aunque manifestó la disposición de su sector a discutir el proyecto del Ejecutivo para derogar las rebajas de condenas, sostuvo que Rabat no debería liderar ese proceso. “Él creó el problema, él generó esta crisis, no va a ser la persona que la va a solucionar”, concluyó.