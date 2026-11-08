El otro conductor involucrado resultó con lesiones graves y permanece hospitalizado fuera de riesgo vital.

El delantero de Colo Colo, Leandro Hernández, quedó sujeto a las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual, luego de ser formalizado por el accidente de tránsito que protagonizó durante la madrugada de este domingo en Providencia. Además, se dispuso la retención de su licencia de conducir, mientras se desarrolla la investigación.

El futbolista fue detenido tras la colisión ocurrida cerca de las 05:00 horas en la intersección de avenida Los Leones con Pocuro, donde se vieron involucrados dos vehículos particulares.

Leandro Hernández queda con arraigo tras ser formalizado por conducir ebrio y causar accidente con lesiones graves

A raíz del impacto, el conductor del otro automóvil resultó lesionado y fue trasladado por personal del SAMU hasta el Hospital del Salvador.

De acuerdo con los antecedentes expuestos en la audiencia, el examen respiratorio practicado a Hernández arrojó 1,2 gramos de alcohol por litro de sangre. Por ello, el Ministerio Público lo formalizó por el delito de conducción en estado de ebriedad con resultado de daños y lesiones graves.

La víctima permanece hospitalizada, aunque se encuentra fuera de riesgo vital. Según lo informado por la fiscal de flagrancia Patricia Ibarra, el afectado presenta diversas fracturas producto del accidente.

En cuanto a la dinámica de la colisión, una de las hipótesis que indaga la Fiscalía apunta a que uno de los conductores habría cruzado con luz roja.

Preliminarmente, esa maniobra habría sido realizada por el vehículo conducido por el jugador de Colo Colo y para esclarecer lo ocurrido, se instruyó recopilar registros de las cámaras de seguridad del sector.

El tribunal fijó un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación. Cabe recordar que la formalización corresponde a una etapa del proceso judicial y no implica que el imputado sea declarado culpable, lo que deberá establecerse mediante una sentencia.