El presidente de Evópoli criticó que la oposición no permitiera sesionar a la Comisión de Constitución del Senado para abordar cambios a la normativa. Además, respaldó la continuidad del ministro Fernando Rabat, aunque reconoció que la decisión del Presidente Kast ha tenido costos políticos.

El senador y presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, arremetió contra la oposición por no facilitar la discusión del proyecto que busca modificar la normativa sobre rebajas de condenas, en medio de la crisis que enfrenta el Gobierno por los beneficios penitenciarios.

El parlamentario acusó a los sectores opositores de anteponer sus intereses políticos a la búsqueda de una solución y sostuvo que están “poniendo a las víctimas como rehenes, como rehenes de la discusión política”.

Cruz-Coke acusa a la oposición de poner a las víctimas “como rehenes de la discusión política”

Las declaraciones del legislador se produjeron este domingo, durante una entrevista con Mesa Central de Canal 13, luego de que la oposición no entregara la unanimidad requerida para que la Comisión de Constitución del Senado sesionara el viernes y abordara la iniciativa del Ejecutivo.

En ese contexto, Cruz-Coke afirmó que “la oposición está tomando esto como una oportunidad de cohesión interna que no la tiene”, cuestionando que se utilice la controversia para presionar al Gobierno y al ministro de Justicia, Fernando Rabat.

En esa línea, el senador planteó que la negativa a avanzar en la discusión legislativa busca generar un costo político para el Ejecutivo. “¿Cuál es el statement? Preferimos propinarle un daño político al gobierno y al ministro Rabat antes que solucionar un problema que está afectando niños, niñas, adolescentes, que está liberando violadores, que está liberando delincuentes, narcotraficantes”, señaló, aludiendo a los efectos que, a su juicio, tendría la normativa vigente.

Cruz-Coke también abordó la decisión del presidente José Antonio Kast de mantener a Rabat en su cargo, pese a los cuestionamientos surgidos por las rebajas de condenas. Aunque reconoció que la determinación ha tenido consecuencias para la administración, aseguró que el oficialismo respaldará al secretario de Estado. “El presidente optó por un acto de lealtad que todos entendimos y los partidos lo vamos a apoyar, pero que tiene costos”, afirmó.

Respecto de la salida legislativa a la controversia, el parlamentario advirtió que derogar la normativa actual no sería suficiente si no se corrigen los vacíos que han permitido otorgar los beneficios penitenciarios. “La urgencia de legislar no es llegar y derogar, sino que hay que buscar una solución legislativa integral”, sostuvo.

Asimismo, insistió en que el Ejecutivo debe entregar los decretos relacionados con las rebajas de condenas, documentos que se comprometió a proporcionar con información anonimizada. “Debería entregarlos ya”, expresó, junto con pedir “total transparencia al respecto y vocación de solución”.