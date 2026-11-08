El choque ocurrió en el kilómetro 91 de la Ruta H-66, en el sector de Los Olivos. De acuerdo con información preliminar, ocho trabajadores temporeros que viajaban en el bus resultaron heridos.

Una persona fallecida y otras ocho lesionadas dejó un accidente entre un bus y un automóvil particular registrado este domingo en la Ruta de la Fruta, a la altura del kilómetro 91 de la Ruta H-66, en el sector de Los Olivos, comuna de San Pedro, Región Metropolitana.

Según los antecedentes preliminares entregados por Carabineros, la víctima fatal sería el conductor del vehículo menor.

Segundo accidente fatal en la Ruta de la Fruta deja un muerto y ocho lesionados en San Pedro

El accidente ocurrió durante la jornada y movilizó a equipos de emergencia. De acuerdo con la información disponible, los ocho heridos viajaban en el bus y corresponderían a trabajadores temporeros. Hasta el momento, no se han informado sus identidades ni se han entregado detalles sobre la gravedad de sus lesiones.

Por ahora, las causas de la colisión se mantienen bajo investigación y las autoridades continúan reuniendo antecedentes para esclarecer cómo se produjo el impacto. Asimismo, no se ha informado oficialmente la identidad de la persona fallecida.

A raíz de la emergencia, el tránsito permanece interrumpido en ambos sentidos de la ruta. En ese contexto, se dispusieron desvíos por el Cruce Loica, a la altura del kilómetro 82,3, para quienes circulan en dirección descendente, y por el Cruce Las Arañas, en dirección ascendente.

El nuevo accidente ocurre apenas un día después de otra tragedia vial en la Ruta de la Fruta. Durante la mañana del sábado, una colisión que involucró a un camión tolva, un bus interurbano y un automóvil en el sector de Atalaya, en Santo Domingo, dejó 11 personas fallecidas y otras 15 lesionadas. Ambos hechos vuelven a poner la atención sobre la seguridad vial en esta carretera.