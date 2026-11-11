La improbable baja de aranceles

Si en sectores de USA existen presiones contrarias a que ampliemos cupos de exportación, probablemente no se van a abrir. En un año más se iniciará la competencia y campaña por el nuevo presidente y Parlamento, y no parece que exista la posibilidad de apoyo a políticas si alguien está en contra.

Lo más probable es que los aranceles que deben pagar los productos exportados a EE. UU. no varíen respecto a lo ya definido por el Gobierno del presidente Trump.

Este tiene capacidad de veto y puede usar ciertas restricciones al comercio exterior sin aprobación parlamentaria. Dada la alta preferencia por los aranceles mostrada por Trump, podría existir un escenario con pocas acciones de ese gobierno para bajarlos.

Nuestro país no va a estar entre los más “interesantes” para el nuevo Parlamento, ni va a ser prioridad para el Gobierno de EE. UU.. El embajador en Chile o nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores podrían decir algo distinto, pero excepto en el Cobre, o si producimos más Litio y Tierras Raras, no somos relevantes para la política de ese país.

Lo anterior no significa, para nada, no valorar la calidad e intensidad del trabajo de la subsecretaria Estevez y todo el equipo de apoyo a las tareas de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales; por el contrario, porque ello resalta las dificultades de esa tarea, Es importante mantener las proposiciones que mejoren nuestro TLC, intentar que no se imponga un Acuerdo fuera del TLC, reconociendo la presión exitosa de los EE. UU. con otros países.

En mercados específicos, en actividades en algunos puertos y en distribuidores podemos tener amigos, no aliados, en fruta fresca, algunos vinos, insumos, que es lo que exportamos a USA, además de cobre, otros minerales, salmones y alimentos procesados.

Si en sectores de USA existen presiones contrarias a que ampliemos cupos de exportación, probablemente no se van a abrir. En un año más se iniciará la competencia y campaña por el nuevo presidente y Parlamento, y no parece que exista la posibilidad de apoyo a políticas si alguien está en contra.

El alza al 12,5% podría detenerse si los políticos en USA sienten que esa alza puede perjudicarlos. Lo veo improbable.