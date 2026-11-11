Los trabajos consideran la intervención de 48 inmuebles, equivalentes a más de 4.150 metros cuadrados de superficie, con el objetivo de mejorar la imagen urbana de este concurrido sector de la capital.

Un 70% de avance registra el proyecto de limpieza y recuperación de fachadas del Barrio Terminales de Estación Central, iniciativa financiada por el Gobierno de Santiago que contempla una inversión de $33.443.136.

Los trabajos consideran la intervención de 48 inmuebles, equivalentes a más de 4.150 metros cuadrados de superficie, con el objetivo de mejorar la imagen urbana de este concurrido sector de la capital.

Limpieza de fachadas en Barrio Terminales de Estación Central alcanza un 70% de avance

El gobernador de Santiago, Claudio Orrego, destacó el progreso de las obras y sostuvo que la recuperación de los espacios públicos es parte de las prioridades de su administración.

“La recuperación de los barrios es una prioridad y significa que el Estado esté presente y que la inversión pública llegue a los espacios que necesitan ser renovados. En el Barrio Terminales de Estación Central, la limpieza de fachadas ya alcanza un 70% de avance. Estamos destinando más de $33 millones para intervenir 48 inmuebles y recuperar 4.150 metros cuadrados, porque queremos barrios más dignos y cuidados para sus comunidades”, afirmó.

Desde el municipio también valoraron los resultados de la intervención, considerando el alto flujo de personas que circula diariamente por el sector, tanto residentes como usuarios de los terminales. En ese sentido, el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, señaló que los trabajos han permitido renovar el entorno y complementan las labores de fiscalización que realizan los equipos municipales.

“Como Municipalidad de Estación Central hemos visto como esta iniciativa ha ido cambiando la cara a este sector que es muy transitado tanto por nuestros vecinos y vecinas, así como también por los usuarios del sector terminales. Esta limpieza de fachadas y su mejoramiento, se complementa con el trabajo preventivo que nuestros inspectores municipales realizan cotidianamente a través de fiscalizaciones en este entorno, con el fin de potenciar los espacios públicos y entregando mayor seguridad”, indicó.

La iniciativa contempla la recuperación de 48 propiedades y una superficie total superior a los 4.150 metros cuadrados de fachadas. Con una inversión que supera los $33 millones, el proyecto busca mejorar las condiciones visuales del barrio y contribuir al cuidado de un espacio de alta circulación peatonal y vehicular en Estación Central.

Según lo proyectado, las obras estarán terminadas y serán entregadas a mediados de diciembre. De esta manera, la intervención apunta a renovar el entorno de quienes viven, trabajan y transitan por el Barrio Terminales, además de fortalecer la percepción de seguridad y el uso de los espacios públicos.