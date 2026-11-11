Francisco Pérez Mackenna sostuvo que la exministra tendrá una función de coordinación regional contra el crimen organizado y el narcotráfico, y destacó su trayectoria en el Ministerio Público.

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, defendió este miércoles la designación de la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, como agregada de seguridad en Paraguay, en medio de los cuestionamientos que ha generado su nombramiento tanto en la oposición como en sectores del oficialismo.

Al abordar las críticas, el canciller explicó que Steinert tendrá una función específica en materia de cooperación internacional y combate a las organizaciones criminales.

Cancillería defiende nombramiento de Steinert en Paraguay: “Es la persona adecuada” para combatir el crimen organizado

En ese sentido, precisó que ella “va a ir a Paraguay a cumplir un rol específico de coordinación de los esfuerzos regionales en el combate al crimen organizado y al narcotráfico”.

Para respaldar la decisión, Pérez Mackenna puso énfasis en la trayectoria profesional de la exministra, quien se desempeñó durante más de dos décadas como fiscal en el norte del país.

Según indicó, Steinert “es una persona que tiene una carrera extremadamente relevante en esta misión, fue más de 20 años fiscal en el norte de Chile, dedicada juntamente tema con grande éxito en materia de conseguir condenas” por estos delitos.

Asimismo, el titular de Relaciones Exteriores vinculó la designación con los desafíos de integración comercial y seguridad que enfrenta Chile.

Al respecto, explicó que el país está próximo a asumir la presidencia pro tempore de un bloque que busca conectar las rutas comerciales entre el Atlántico y el Pacífico, cuyo tránsito considera a Paraguay como un punto estratégico.

En esa línea, sostuvo que el desarrollo de estos corredores comerciales requiere no solo facilitar el transporte de mercancías, sino también establecer mecanismos para prevenir riesgos asociados al crimen organizado. “Pero también en forma muy segura, porque todos estos esfuerzos obviamente que implican tomar riesgo y esos riesgos hay que mitigarlos y hay que hacerse cargo de ellos. Es muy importante transportar con la experiencia de una persona como ella para ir creando los sistemas que nos permitan asegurar que e en general las actividades de tránsito de mercaderías entre el Atlántico y el Pacífico se realicen en forma segura”, sostuvo.