“Vamos a comer fruta como locos”: la mirada de Jaime Campos por caída de exportaciones provoca el enojo del oficialismo

Las palabras del titular de Agricultura no cayeron bien en parlamentarios del oficialismo, quienes las tildaron de “desafortunadas”.

Jaime Campos, ministro de Agricultura, provocó molestia en el oficialismo, luego que entregara una particular visión ante una caída en las exportaciones de fruta, ante el impacto generado por el cambio climático y la paralización de los camioneros.

En declaraciones a radio Infinita, Campos planteó que uno de los principales afectados por esta situación será el mercado de las cerezas.

“A raíz de los fenómenos climáticos que estamos padeciendo y que probablemente vamos a padecer en las próximas semanas (…) van a disminuir los volúmenes de producción en Chile, de 140 a 100 (millones de cajas de cerezas), pero también va a afectar un poco la calidad de la fruta chilena; por tanto, los volúmenes de exportación van a ser significativos (más bajos) y eso va a ir todo al mercado interno”, indicó el ministro de Agricultura.

Ante esta situación, Campos sostuvo que “no me sorprendería que, mirado del punto de vista interno, ya que opera la ley de oferta y demanda, este año vamos a comer fruta como locos y a precios baratos, porque parte de lo que no vamos a poder exportar se va a vender en el mercado interno y todos sabemos que los precios que se pagan por la fruta chilena en el exterior son muy superiores a los precios que se pagan en el mercado nacional”.

“El domingo pasé por fuera de la Vega Central en Mapocho y vi que estaban vendiendo a mil pesos el kilo. Y una nuera me dijo que había comprado a $1.500. Yo quedé impactado ¿Qué quiere decir? Depende de cómo lo mires. Para los consumidores a lo mejor es bueno”, agregó el secretario de Estado.

Pero estas palabras no cayeron muy bien en el oficialismo, donde fueron calificadas de “desafortunadas” y lo llamaron a tomar medidas para enfrentar esta situación.

El diputado René Manuel García (RN) indicó “vemos con preocupación las declaraciones del ministro de Agricultura quien dijo que por fin los chilenos van a poder comer fruta barata, porque no se puede exportar por las huelgas que hay en los puertos. La verdad que nos parece de mal gusto todo el trabajo que se ha hecho durante un año. Los agricultores, la gente que cosecha, decirle sabe qué más no va a poder exportar su fruta, así que por lo menos va a tener que regalarla”.

“Nadie está en desacuerdo que coman fruta barata, pero la misión de un ministro de Agricultura es buscar soluciones, solucionar el problema de los puertos, hablar con los camioneros, hablar con sus otros ministros para que se baje el combustible y puedan tener los camiones sin problema. Eso es lo que tiene que hacer un ministro”, enfatizó.

El legislador dejó en claro que “ahora entiendo por qué la agricultura está como está, porque tenemos un abogado de ministro y no un agricultor que ha sufrido todas las inclemencias que hemos sufrido todos los que de una u otra manera trabajamos en el campo”.

Esta mirada fue compartida por el senador Miguel Becker (RN), que agregó que “el Gobierno debe tomar las medidas en forma urgente y el ministro de Agricultura no puede decir que vamos a comer mucha fruta a precio barato cuando la fruta es de exportación y esos son ingresos también para nuestro país”.