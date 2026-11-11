Máximo Pacheco acusa “campaña” para vender Codelco y Quiroz sale a explicar llamado a “más capital privado”

El ex presidente del directorio aseveró que el fin de esta “campaña de desprestigio” es privatizar la empresa a “un vil precio”.

Máximo Pacheco, ex presidente del directorio de Codelco, reaccionó a lo que llamó una “campaña de desprestigio” en contra de la cuprífera estatal, aseverando que su intención es su privatización a “un vil precio”.

El ejecutivo, que fue parte de Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (Cenda), se refirió a la situación de Codelco, que enfrenta la desvinculación de ocho altos directivos por incremento artificial de la producción entre 2024 y 2025.

Ante los cuestionamientos por la situación financiera de la empresa, Máximo Pacheco recalcó que “no sigamos en esta campaña de desprestigio de Codelco”, dejando en claro que “en Chile el Estado no está en quiebra” y que Codelco tampoco “ha estado fuera de control, como a veces escuchamos”.

“No insistamos en tratar de preparar las condiciones para vender la empresa más importante de Chile a vil precio. Codelco no está a la venta”, enfatizó Pacheco.

Por su parte, el diputado Daniel Manouchehri (PS) y la senadora Daniella Cicardini (PS) emplazaron al ministro Jorge Quiroz por su llamado a incorporar capital privado a la estatal.

“Yo les quiero decir que cada vez más el tiempo nos ha ido dando la razón cuando pedimos la renuncia del ministro Quiroz, porque es un peligro público para Chile. Lo más antipatriótico que está haciendo este gobierno es pretender vender Codelco y Codelco no se vende, se defiende y lo vamos a hacer desde el Congreso y lo vamos a hacer desde todos los frentes”, recalcó la parlamentaria por la Región de Atacama.

En ese sentido, Manouchehri indicó que “Quiroz es un ministro que en la peor crisis, que él mismo provoca, ve una posibilidad de transformar la empresa del cobre de los chilenos en un botín. Pareciera que todo quiere armarlo en un negocio para los que eran sus antiguos empleadores y que probablemente van a ser sus futuros empleadores. Nosotros llamamos al gobierno a ponerse serios”.

Jorge Quiroz explica sus palabras sobre capital privado en Codelco

Frente a la polémica, el titular de Hacienda salió a explicar sus declaraciones donde llamó a incorporar mayor capital privado a Codelco, aseverando que esto no responde a una privatización.

“Siempre he dicho que Codelco hay que ir pensándolo a más largo plazo, en incorporar capital privado. Ya se está haciendo de cierta manera, que en los proyectos nuevos que hace Codelco, con sus reservas, invita a privados y hacen sociedades”, indicó el secretario de Estado a T13.

Quiroz sostuvo que “siempre he dicho con la misma fuerza dos cosas: la primera es que nunca, nunca, se va a perder el control estatal de Codelco, y lo segundo que he señalado muchas veces es este paso de aumentar capital privado, que no es lo mismo que privatización”.

En esta línea, el ministro de Hacienda profundizó sus dichos, apuntando que su postura es “el Estado siga ocupando los recursos que sean de Codelco, pero que los proyectos de desarrollo sean con participación privada. Eso es algo que es una idea a largo plazo, no está en los planes inmediatos”.