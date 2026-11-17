Formar lectores es una tarea que comienza mucho antes de abrir un libro en la sala de clases y continúa mucho después de cerrar sus páginas. En el momento en que la lectura encuentra un lugar genuino en la vida cotidiana, deja de ser una obligación y se convierte en una ventana permanente de aprendizaje, imaginación y encuentro.

Hace algunas semanas se publicó en la prensa un estudio que identificó las siete estrategias de las escuelas donde existe mejor comprensión lectora entre alumnos de cuarto básico, tomando como indicador los resultados de las últimas tres pruebas Simce. En total son 20 los establecimientos destacados, nueve de Santiago y 11 de otras regiones, y aunque los métodos son variados, todos confluyen en un punto común: la lectura es una prioridad dentro de la malla curricular y ningún estudiante se queda atrás cuando se trata de aprender a leer y escribir.

Considerando los doce años de escolaridad obligatoria, además de las múltiples actividades extraprogramáticas, no cabe duda de que las escuelas cumplen un rol crucial en impartir contenidos y formar a los nuevos lectores. Pero tan cierta como esa es la premisa de que la lectura se puede cultivar en muchos otros espacios, incluyendo el hogar, las bibliotecas, los centros culturales y las experiencias compartidas en comunidad.

Los espacios culturales, por ejemplo, podemos acercar con éxito los libros, experiencias y mediadores a públicos diversos. De hecho, una de las principales conclusiones que obtuvimos en la VII versión del Seminario de Mediación “¿Cómo formar lectores hoy? Estrategias, desafíos y experiencias”, -evento que realizamos a principios de noviembre en el Centro Lector de nuestra comuna- es que la lectura se fortalece aún más cuando se involucran experiencias como la emoción, el cuerpo, la imaginación, el diálogo y el pensamiento crítico. Escuchar un relato en el regazo de un adulto, conversar en torno a una obra, dejar que un juego de mesa dé origen a una historia común o convertir una ludoteca en un espacio de encuentro y comunidad, son herramientas que hacen de la lectura una práctica viva, significativa y transformadora.

Por eso es clave internalizar que, si vamos a enfrentar los desafíos de la comprensión lectora, hay que preocuparse primero por enseñar a leer, pero también de crear constantemente nuevas oportunidades para que los niños y niñas encuentren en los libros un sentido y razones para observar, preguntar, interpretar y descubrir el mundo.

Todo eso requiere una comunidad comprometida con la lectura, donde escuelas, familias, bibliotecas y espacios culturales trabajen de manera complementaria. La enseñanza formal es la base, pero se vuelve aún más positivo enriquecerla con experiencias que despierten la curiosidad y permitan descubrir que leer es mucho más que una habilidad que se evalúa, es una herramienta para comprender a otros, ampliar horizontes y construir una mirada propia.

Formar lectores es una tarea que comienza mucho antes de abrir un libro en la sala de clases y continúa mucho después de cerrar sus páginas. En el momento en que la lectura encuentra un lugar genuino en la vida cotidiana, deja de ser una obligación y se convierte en una ventana permanente de aprendizaje, imaginación y encuentro. El desafío es lograr que todos los niños tengan la oportunidad de descubrir por qué leer es algo tan valioso durante la infancia y el resto de sus vidas.