El ministro de Hacienda sostiene que los cerca de US$150 millones para el Fondo Autónomo de Protección Previsional deben incorporarse en 2028.

La discusión del Presupuesto 2027 en el Senado abrió un nuevo flanco para el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, luego de que parlamentarios de oposición cuestionaran la decisión del Gobierno de no incorporar cerca de US$150 millones destinados al Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP).

Los legisladores advirtieron que podrían impulsar una Acusación Constitucional contra la autoridad y, además, anticiparon que podrían rechazar la autorización de endeudamiento del próximo año si los recursos no son considerados.

Quiroz deja fuera US$150 millones para el fondo de pensiones y desata amenaza de Acusación Constitucional

La controversia radica en el calendario para concretar el aporte fiscal. Mientras Hacienda sostiene que el desembolso debe efectuarse en 2028, la Contraloría General de la República respaldó el criterio de la Superintendencia de Pensiones, que establece que la primera transferencia debe realizarse durante 2027.

Pese a ese pronunciamiento, Quiroz afirmó ante los senadores que el asunto todavía no está resuelto: “Nosotros no consideramos aclarado el punto porque la Contraloría se remite a un oficio de la Superintendencia de Pensiones, oficio que a nosotros nos merece duda”.

En esa línea, informó que envió una nueva consulta a dicha entidad para precisar cómo deben contabilizarse los plazos y aseguró que “los recursos siempre van a estar garantizados”.

La postura del Ejecutivo provocó fuertes reparos en la oposición. El senador Daniel Núñez (PC) sostuvo que no respaldará el endeudamiento ni la partida del Tesoro Público mientras no exista un compromiso para financiar el fondo. “Me parece increíble que el Ministerio de Hacienda ponga en duda las opiniones y oficios de la Superintendencia de Pensiones, porque si usted, Ministro, pone en duda todos los oficios de otros actores u organismos públicos, este país sería ingobernable. La ley de Presupuesto se vota en un mes más, no podemos esperar más pronunciamientos”, señaló.

Además, advirtió que el incumplimiento de una obligación legal podría configurar una causal de acusación constitucional y cuestionó que se ponga en riesgo el pago de beneficios previsionales: “ahora le damos la espalda a la gente cuando tiene que recibir esos beneficios. Me parece indecente”.

En tanto, la senadora Yasna Provoste (DC) llamó a Hacienda a respetar la reforma previsional y concretar el aporte de US$150 millones al FAPP, que financia beneficios para 2,1 millones de pensionados.

A su vez, Daniella Cicardini (PS) calificó como “mañosa interpretación” la postura del Gobierno y acusó que la decisión implica “echar abajo la reforma de pensiones”. La parlamentaria también planteó que Quiroz podría enfrentar una acusación constitucional por contravenir la ley.

El Fondo Autónomo de Protección Previsional fue creado en el marco de la última reforma al sistema de pensiones y tiene entre sus objetivos financiar beneficios como el Aporte por Años Cotizados y la Compensación por Diferencias de Expectativa de Vida, destinada a equiparar las jubilaciones entre hombres y mujeres.

Asimismo, contempla recursos para el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia y la Cotización con Rentabilidad Protegida.