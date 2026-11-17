El plan también contempla intervenciones en sectores habitados y medidas para evitar nuevas tragedias durante el verano.

El Gobierno presentó un plan de prevención de incendios forestales para la próxima temporada de verano, que contempla la construcción de siete mil kilómetros de cortafuegos, la identificación de sectores de alto riesgo y el despliegue de 393 equipos del Ministerio de Vivienda en zonas urbanas y rurales.

La estrategia pone especial atención en áreas próximas a sectores habitados y considera un listado de 64 comunas con mayor exposición al fuego, encabezado por Corral, Collipulli, Los Álamos, Tomé y Lebu.

Plan contra incendios forestales: las 64 comunas más expuestas al fuego

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, explicó que las medidas se concentrarán en los territorios más vulnerables y advirtió que algunos campamentos podrían enfrentar desalojos si no existen condiciones para garantizar una evacuación segura. “La gente que está en zona de riesgo tiene que retirarse”, enfatizó.

Entre las comunas priorizadas hay localidades que ya han enfrentado emergencias durante los últimos años, como Tomé, afectada por incendios en enero de este año. Además, las autoridades recalcaron que el factor humano es determinante, considerando que el 99% de los siniestros forestales se origina por acciones de personas, ya sea por negligencia o intencionalidad.

Debido a lo anterior, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a evitar conductas que puedan provocar incendios, especialmente ante las altas temperaturas previstas para los meses de verano. El objetivo es disminuir la posibilidad de que los siniestros alcancen viviendas y zonas pobladas, en una temporada que se anticipa compleja para el país.