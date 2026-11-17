La titular de Ciencia agregó que “he estado disponible para conversar con el vocero y continúo estándolo, para que cuente con toda la información sobre nuestra gestión”.

AGENCIA UNO

Ximena Lincolao, ministra de Ciencia, salió al paso de los cuestionamientos al manejo de su cartera que realizó el vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, a propósito de sus desencuentros con la subsecretaria Carolina Rossi.

Arenas, quien estuvo invitado en Tolerancia Cero de CNN Chile, planteó que el Ministerio de Ciencia “no ha funcionado como esperábamos”.

“Hemos tratado de ayudar comunicacionalmente, han ido personas del Segundo Piso, pero no es el funcionamiento que esperamos. El presidente ha hecho su evaluación, sabe perfectamente lo que está pasando, y es un ministerio que tiene que mejorar en esta primera gran evaluación que se haga del funcionamiento del Gobierno“, argumentó el vocero Arenas.

Ante estas declaraciones, la ministra Ximena Lincolao respondió en La Segunda que “siempre he sentido el respaldo del presidente en el trabajo que estamos realizando junto a otras autoridades para enfrentar los desafíos de Chile. He estado completamente disponible para conversar con el vocero y continúo estándolo, para que cuente con toda la información sobre nuestra gestión”.

La titular de Ciencia agregó que “he estado disponible para conversar con el vocero y continúo estándolo, para que cuente con toda la información sobre nuestra gestión”.

En esta línea, Lincolao recalcó que “me he mantenido al margen de las polémicas, porque mi atención está puesta en lo que realmente importa: el acuerdo histórico con OpenAI, las oportunidades que estamos abriendo para 185 startups chilenas junto a ElevenLabs y la firma de la Declaración de Kioto, que posiciona a Chile en las conversaciones internacionales sobre el futuro de la ciencia y tecnología”.