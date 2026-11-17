La obra contempla una inversión sectorial de $200 millones y ya suma un avance de 1,3 kilómetros.

El Gobierno anunció una nueva etapa del Plan Escudo Fronterizo en la zona norte de la Región de Antofagasta, el cual incluye un financiamiento de $200 millones y ya suma un avance de 1,3 kilómetros de 12 kilómetros proyectados.

Sobre esta nueva etapa el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, destacó que “la construcción de estas zanjas forma parte de las medidas que estamos implementando para reforzar la seguridad en la frontera norte, dificultar los cruces por sectores no habilitados y fortalecer las labores de vigilancia y fiscalización”.

“El control fronterizo requiere una acción coordinada y permanente del Estado. Por eso, estamos articulando el trabajo de las Fuerzas Armadas, las policías y los distintos organismos con presencia en la zona. Queremos una frontera más segura, donde se respete la ley y no haya espacio para los ingresos irregulares ni para quienes buscan utilizar estos pasos para desarrollar actividades ilícita”, añadió Pavez.

Durante una visita inspectiva a la zona, la delegada Presidencial Regional, Katherine López, destacó la coordinación interinstitucional para frenar el ingreso de ilícitos al país.

“Hoy nos encontramos viendo los avances que se han hecho con esta zanja que pertenece a los trabajos de contramovilidad. A través de distintas instituciones estamos haciendo un trabajo en conjunto para evitar todos los delitos que el contrabando y el crimen organizado quieren traspasar a nuestro país. Con este tipo de acciones estamos enviando una señal clara: como Gobierno prometimos tomar el control sobre el crimen organizado y no dejar que este llegue hasta nuestras familias”, argumentó la autoridad.

Según la Subsecretaría del Interior, el Plan Escudo Fronterizo disminuyó 87,5% la inmigración irregular desde el 11 de marzo a la fecha, mientras que los eventos vinculados con contrabando se dispararon 226%.