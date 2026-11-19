Este 20 de noviembre, Día Mundial de la Infancia, debiéramos preguntarnos si estamos garantizando esa oportunidad a todos los niños y niñas. Aprender a leer y comprender es parte del derecho fundamental a la educación y una condición para acceder a nuevos conocimientos, desarrollar la autonomía y ampliar las oportunidades a lo largo de la vida.

AGENCIA UNO

Una niña de segundo básico puede leer un cuento en voz alta, pronunciar correctamente cada palabra y, sin embargo, tener dificultades para comprender lo que acaba de leer. Su profesora puede darse cuenta, detenerse, hacerle una pregunta y acompañarla a descubrir el sentido de la historia. Parece una escena cotidiana, pero encierra algo fundamental: la posibilidad de que un niño avance en sus aprendizajes depende, en gran medida, de que alguien identifique a tiempo qué necesita y cuente con las herramientas para ayudarlo.

Este 20 de noviembre, Día Mundial de la Infancia, debiéramos preguntarnos si estamos garantizando esa oportunidad a todos los niños y niñas. Aprender a leer y comprender es parte del derecho fundamental a la educación y una condición para acceder a nuevos conocimientos, desarrollar la autonomía y ampliar las oportunidades a lo largo de la vida. Garantizar ese aprendizaje es una responsabilidad compartida y una cuestión de equidad.

Tenemos razones para hacernos esa pregunta. Según antecedentes de la Agencia de Calidad de la Educación que recoge el Compromiso Nacional por el Aprendizaje Lector, más de la mitad de los niños y niñas de cuarto básico tiene dificultades para comprender textos acordes a su nivel. A esa edad, la lectura ya ocupa un lugar importante en casi todas las asignaturas. Un niño puede conocer una operación matemática y, aun así, tener dificultades para entender qué le pide resolver el enunciado de un problema.

Chile ha dado una señal importante con el Compromiso Nacional por el Aprendizaje Lector, convocado por la Red Por un Chile que Lee y la UNESCO. La meta compartida es que, para 2030, todos los niños y niñas de Chile puedan leer y comprender textos apropiados para su edad antes de terminar segundo básico. Alcanzarla exige traducir ese compromiso en oportunidades efectivas de aprendizaje, con recursos, acompañamiento y atención oportuna en cada comunidad educativa.

Tomar en serio la palabra “todos” tiene una consecuencia práctica. Incluso en un curso que mejora sus resultados, cada estudiante que enfrenta una dificultad debe recibir la ayuda que necesita para avanzar. Identificar a quienes requieren apoyo debe dar lugar a una respuesta concreta, sostenida y cuyo resultado podamos conocer. Las familias necesitan información sobre los avances de sus hijos y las escuelas deben contar con las condiciones para acompañarlos durante todo ese proceso.

Esa responsabilidad comienza antes de primero básico. Desde la primera infancia, el acceso a libros, la lectura compartida, la conversación y el juego ofrecen oportunidades para desarrollar el lenguaje y descubrir el interés por las historias. Asegurar esas experiencias en hogares, jardines infantiles y escuelas requiere apoyar a las familias y fortalecer a los equipos educativos. Las posibilidades de aprender de un niño deben contar con el respaldo de una comunidad, cualquiera sea su punto de partida.

Desde nuestra experiencia en Fundación Crecer con Todos, hemos aprendido que los avances en lectura requieren mucho más que buenas estrategias pedagógicas: necesitan comunidades educativas que trabajen colaborativamente, utilicen la información sobre los aprendizajes y cuenten con condiciones para sostener la mejora en el tiempo. Los docentes necesitan espacios para analizar los avances de sus estudiantes y definir apoyos pertinentes; los equipos directivos deben facilitar ese trabajo, mientras que sostenedores y autoridades tienen la responsabilidad de entregar los recursos y las condiciones necesarias para hacerlo posible.

La niña que hoy cursa segundo básico necesita una respuesta ahora. Garantizar su derecho a aprender exige asegurarle un lugar en la escuela y las condiciones para que pueda comprender lo que lee, desarrollar sus capacidades y avanzar en su trayectoria educativa. El lugar donde nace o la escuela a la que asiste nunca deberían determinar hasta dónde puede llegar. Hacer efectivo ese derecho requiere que Chile sostenga su compromiso con el aprendizaje lector y actúe con la urgencia que merece la infancia.