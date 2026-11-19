Sobre la renuncia de la subsecretaria Carolina Rossi, la titular de Ciencia sostuvo que “son cosas que ocurren”.

AGENCIA UNO

Ximena Lincolao, ministra de Ciencia, se refirió a la crisis que vive su cartera, que sumó un nuevo episodio durante la jornada, tras la renuncia de subsecretaria Carolina Rossi.

El Ministerio de Ciencia, a cargo de Lincolao, ha enfrentado la salida abrupta de dos subsecretarios, despidos de funcionarios de alto rango y denuncias por Ley Karin, atribuyendo esta situación a la “resistencia al cambio propia de momentos transformadores y disruptivos”.

La secretaria de Estado defendió su labor al frente del organismo, aseverando que “yo soy una persona muy segura de lo que estamos haciendo. Yo tengo 30 años de trayectoria. La vida no es fácil nunca. Cuando tú estás haciendo cambios, siempre va a haber un poquito de disrupción. Cuando hay un status quo y cuando hay una manera nueva y esa es la manera que vemos en el mundo hoy día”.

“Cuando ocurre eso, obviamente hay un poquito de resistencia, y eso es normal. (…) aprecio el trabajo que hicieron los dos subsecretarios, muchísimo. Yo les deseo lo mejor. Pero esas son cosas que ocurren”, agregó.

Ximena Lincolao dejó en claro que “en diez años nos vamos a acordar de este minuto, del liderazgo que tuvimos y de la fuerza que tuvimos para hacer lo que es necesario para el país”.

Consultada sobre la renuncia de la subsecretaria Rossi, se limitó a consignar que “le deseo lo mejor a Carolina, y creo que el presidente Kast, lo dijo muy claro ayer, que lo que nosotros tenemos que hacer es avanzar, pensar en el futuro“.