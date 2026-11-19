El proyecto de la alcaldesa Catalina San Martín fue aprobado por siete votos contra cuatro y contempla comenzar a funcionar durante el segundo trimestre de 2027.

La primera farmacia comunal de Las Condes, impulsada por la alcaldesa Catalina San Martín, generó diferencias al interior del concejo municipal luego de que cuatro concejales de Renovación Nacional (RN) y la Unión Demócrata Independiente (UDI) rechazaran la iniciativa y cuestionaran los recursos destinados a su puesta en marcha.

Pese a las objeciones, el proyecto fue aprobado el pasado 12 de noviembre por siete votos a favor y cuatro en contra, y considera habilitar un recinto de 232,8 metros cuadrados en el sector de Apoquindo con Vilanova.

Farmacia comunal de Las Condes abre debate: concejales de RN y la UDI cuestionan millonaria inversión

La propuesta municipal busca complementar el actual Botiquín Las Condes y ofrecer medicamentos para tratamientos crónicos, estacionales y de salud mental, con precios calculados sobre el costo de adquisición y un recargo variable de hasta un 30%.

Entre los concejales que votaron en contra están Luis Hadad, Francesca Gorrini y Richard Kouyoumdjian, de RN, además de Guillermo Ureta, de la UDI. Hadad cuestionó especialmente el presupuesto de habilitación, que cifró en aproximadamente $1.200 millones, y el gasto asociado al arriendo del inmueble. “Estoy en contra es que se nos presente un presupuesto de aproximadamente $1.200 millones para dejar para esta farmacia. También estoy en contra que se hayan gastado ya $120 millones en un lugar donde desde diciembre no se está ocupando (el arriendo del inmueble donde estará la farmacia municipal). Y esa mala gestión que se generó ahí fue lo que a mí me produjo la sensación de que era mejor rechazarla”.

La discusión también derivó en un tenso intercambio entre Hadad y San Martín. Mientras el concejal reprochó las intervenciones de la alcaldesa durante el debate y sostuvo que “Es un concejo. No es el momento para tener un uno a uno con usted, alcaldesa”, la jefa comunal defendió su derecho a responder. La alcaldesa, además, justificó la inversión señalando que los recursos corresponden a la habilitación del recinto y que el arriendo responde a exigencias legales.

En contraste, el concejal Manuel Melero, quien respaldó la propuesta, defendió su implementación y llamó a considerar el impacto del precio de los medicamentos en los hogares.

“Pienso, más allá de legítimas definiciones ideológicas, que no podemos permitir que algo tan esencial como la salud se vea afectado por el alto precio de los medicamentos. Según la encuesta realizada por el municipio respecto de la implementación de esta farmacia, el 57,6% de las respuestas señaló que ‘alguna vez ha dejado de comprar, ha reducido la dosis, o ha postergado la compra de un medicamento recetado debido a su costo’”, sostuvo.