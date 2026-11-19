Sobre la investigación de oficio que inició la Fiscalía, la Mesa del Senado indicó que “no ha recibido una comunicación oficial ni ha sido notificado formalmente de dicha investigación”.

AGENCIA UNO

La Mesa del Senado, liderada por Paulina Núñez (RN), dio a conocer una declaración pública respecto a la polémica generada por la acusación de falsificación de firmas que habría afectado a Ximena Órdenes (IND-PPD) en su permiso constitucional para ser parte de la comitiva presidencial presente en Asia.

Esta situación también afectó al senador Fidel Espinoza (PS), quien evitó dar cuenta de la falsificación de su rúbrica y calificó lo sucedido, que afectaba el quórum para discutir la Ley de Presupuesto en la Cámara Alta, como “un error administrativo”.

Frente a estos hechos, el Senado indicó que “a la fecha, no existe una confirmación de que se haya producido una falsificación de firmas en la tramitación de estos permisos, incluso uno de los senadores involucrados lo ha descartado públicamente. Por lo tanto, resulta improcedente presentar como un hecho acreditado una situación que no ha sido establecida”.

Respecto a la postura expresada por Órdenes, quien rechazó haber autorizado el retiro de su permiso constitucional y llamó a esclarecer lo sucedido, puntualizaron que las instancias correspondientes “deberán esclarecer los hechos y determinar si existieron irregularidades”.

“Como Mesa del Senado analizaremos la solicitud formulada durante la sesión de Sala de ayer, con la finalidad de revisar la situación y definir los pasos institucionales que correspondan”, consigna el comunicado.

En esta línea, explicaron que “la Secretaría del Senado recibió la documentación correspondiente a los permisos constitucionales con las firmas respectivas, de acuerdo con los procedimientos habituales de la Corporación”.

“Dicha recepción constituye un trámite administrativo y no implica validar las autorizaciones para su presentación ni verificar las circunstancias en que fueron suscritos los documentos”, agregó.

Sobre la investigación de oficio que inició la Fiscalía Regional de Valparaíso por falsificación de firmas, la Mesa del Senado indicó que “no ha recibido una comunicación oficial ni ha sido notificado formalmente de dicha investigación”.

“Una vez recibida la comunicación correspondiente y en caso de ser requeridos, si así fuese, la Corporación colaborará plenamente con la Fiscalía, entregando los antecedentes que sean solicitados, en el marco de sus atribuciones y procedimientos institucionales”, puntualizó la instancia.