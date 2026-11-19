La iniciativa considera una extensión total de 27 kilómetros y conectará ocho comunas de la Región Metropolitana.

La futura Línea 9 del Metro de Santiago consiguió un nuevo avance luego de que la Comisión de Evaluación Ambiental aprobara por unanimidad el Estudio de Impacto Ambiental de su tercer y último tramo.

La etapa permitirá extender el recorrido desde La Pintana hasta Puente Alto, incorporando cinco estaciones y una extensión de nueve kilómetros.

De esta manera, el proyecto podrá continuar su tramitación, aunque todavía está pendiente la emisión de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), que Metro espera obtener durante los primeros días de diciembre.

Metro aprueba último tramo de la Línea 9: tendrá cinco estaciones entre La Pintana y Puente Alto

Tras la aprobación, el biministro de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, destacó los beneficios que tendrá la nueva conexión para los habitantes del sector suroriente de Santiago.

“Tremendamente contentos con esta aprobación del tercer tramo de la Línea 9, estos son proyectos de Estado que trascienden gobiernos y que van a generar una reducción muy significativa de tiempo para los vecinos de Puente Alto, de La Pintana y todo el eje Santa Rosa”, comentó.

En paralelo, Metro mantiene en proceso de licitación pública el contrato de obras previas, con el objetivo de comenzar los trabajos durante el primer trimestre de 2027.

En su trazado completo, la Línea 9 tendrá 27 kilómetros de extensión y 19 estaciones, conectando Recoleta, Santiago, San Miguel, San Joaquín, La Granja, San Ramón, La Pintana y Puente Alto.

Su construcción se desarrollará en tres etapas: la primera entraría en funcionamiento en 2030, con 10 estaciones entre Bío Bío y Plaza de La Pintana; la segunda está prevista para 2032 y extenderá el servicio hacia el centro de Santiago, mientras que el último tramo llegaría hasta Plaza de Puente Alto en 2033, donde tendrá combinación con la Línea 4.

Respecto de los beneficios para los pasajeros, Metro proyecta que el viaje entre Puente Alto y el centro de Santiago demorará cerca de 35 minutos, frente a los aproximadamente 48 minutos que toma actualmente, lo que representa una disminución cercana al 27% en los tiempos de traslado.

Además, la nueva línea beneficiaría a unos dos millones de habitantes y tendría un promedio estimado de 247 mil viajes diarios durante jornadas laborales en su primer año de operación. A ello se suma la proyección de 62 millones de viajes anuales y la generación de más de 22 mil empleos durante las distintas fases de desarrollo.