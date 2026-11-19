La Universidad de Santiago de Chile (Usach) presentó una querella para que se investigue la presencia de un presunto carabinero infiltrado en sus dependencias, quien habría fotografiado a estudiantes durante la movilización realizada este miércoles en la capital.
La denuncia fue dada a conocer por la Federación de Estudiantes, que acusó una posible intromisión en la autonomía universitaria y un acto de amedrentamiento contra quienes participaban en la manifestación.
Usach presenta querella por presunto carabinero infiltrado que fotografió a estudiantes durante marcha
De acuerdo con el relato de la organización estudiantil, el individuo fue identificado mientras registraba imágenes de las personas movilizadas al interior del campus. “Estudiantes reconocieron a este individuo mientras fotografiaba a quienes se encontraban movilizados al interior de nuestras dependencias”, dijeron.
Luego, cuando fue abordado por los encargados de seguridad, habría escapado y se inició una persecución dentro de la universidad.
Debido a ello, guardias y estudiantes lograron retenerlo y, según la Federación, fue entregado en el exterior a un retén móvil de Carabineros.
Por su parte, la Rectoría, encabezada por el rector Pedro Palominos, respaldó la preocupación de la Federación y condenó lo ocurrido. “Condenamos categóricamente cualquier actuación que vulnere nuestra autonomía universitaria o intimide a quienes ejercen legítimamente su derecho a manifestarse”, manifestó la institución.
En esa línea, confirmó que interpuso una acción judicial ante el Sexto Juzgado de Garantía de Santiago para esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades.