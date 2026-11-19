La Federación de Estudiantes denunció que el sujeto fue sorprendido tomando imágenes dentro del campus y que escapó cuando fue interrogado por personal de seguridad de la universidad.

La Universidad de Santiago de Chile (Usach) presentó una querella para que se investigue la presencia de un presunto carabinero infiltrado en sus dependencias, quien habría fotografiado a estudiantes durante la movilización realizada este miércoles en la capital.

La denuncia fue dada a conocer por la Federación de Estudiantes, que acusó una posible intromisión en la autonomía universitaria y un acto de amedrentamiento contra quienes participaban en la manifestación.

Usach presenta querella por presunto carabinero infiltrado que fotografió a estudiantes durante marcha

De acuerdo con el relato de la organización estudiantil, el individuo fue identificado mientras registraba imágenes de las personas movilizadas al interior del campus. “Estudiantes reconocieron a este individuo mientras fotografiaba a quienes se encontraban movilizados al interior de nuestras dependencias”, dijeron.

Luego, cuando fue abordado por los encargados de seguridad, habría escapado y se inició una persecución dentro de la universidad.

Debido a ello, guardias y estudiantes lograron retenerlo y, según la Federación, fue entregado en el exterior a un retén móvil de Carabineros.

Por su parte, la Rectoría, encabezada por el rector Pedro Palominos, respaldó la preocupación de la Federación y condenó lo ocurrido. “Condenamos categóricamente cualquier actuación que vulnere nuestra autonomía universitaria o intimide a quienes ejercen legítimamente su derecho a manifestarse”, manifestó la institución.

En esa línea, confirmó que interpuso una acción judicial ante el Sexto Juzgado de Garantía de Santiago para esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades.