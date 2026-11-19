El titular de Hacienda además garantizó recursos para reforzar la educación superior, escolar y parvularia.

MINISTERIO DE HACIENDA

Jorge Quiroz, ministro de Hacienda, logró destrabar la discusión de la partida de Educación en la Ley de Presupuesto 2027, tras alcanzar un acuerdo con la cuarta subcomisión mixta de Presupuesto, presidida por la senadora Yasna Provoste (DC), entre los que destaca la reposición de $3.500 millones para garantizar la continuidad del programa Yo Elijo Mi PC.

Entre las principales medidas anunciadas por Hacienda está reponer $35.000 millones para las Becas Acceso TIC, más conocido como Yo Elijo Mi PC. En educación superior, el acuerdo considera recursos adicionales para el Aporte Fiscal Directo, las universidades estatales, las del G9 y otras instituciones.

En el caso del emblemático programa de entrega de computadores, Quiroz acordó con los parlamentarios que tendrá como destinatarios a estudiantes de séptimo básico de colegios públicos, junto con concretar una capacitación digital para los profesores de educación básica.

En educación escolar, se refuerzan recursos para el Simce, la formación de docentes y directivos del CPEIP, el seguimiento de los Liceos Bicentenario, las Becas Indígenas de Junaeb y los programas de salud escolar.

En educación parvularia, se suman $156 millones para que los recursos de los Programas Alternativos de la Junji vuelvan a su nivel de 2026, además de fondos para infraestructura.

Junto con ello, Hacienda modificará glosas para autorizar a la Fundación Integra financiar los beneficios laborales vigentes de su personal y un plan de retiro voluntario acotado.

También se simplifica el reconocimiento oficial de los jardines infantiles, eliminando la exigencia de un informe del Ministerio de Desarrollo Social.

Además, autoriza a las universidades a usar parte de los excedentes de sus Fondos Solidarios de Crédito Universitario y refuerza las normas de información, ejecución y seguimiento de la Junji y de los Servicios Locales de Educación Pública.

El protocolo establece que el Ejecutivo impulsará un proyecto de ley para abordar la deuda previsional de los municipios en educación, que supera los $250 mil millones.